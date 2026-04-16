민주당-진보당-조국혁신당 후보 17일 정책토론회…유튜브 중계

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 6.3 지방선거 울산광역시장 선거에 출마한 진보진영 후보들이 후보 단일화를 위한 정책토론에 나서기로 하는 등 진보진영 통합 시계가 빨라지고 있다.

이번 정책토론회는 진보당 김종훈 후보가 지난 14일 민주당을 향해 ‘범민주·진보 진영의 단일화’를 촉구하고 더불어민주당 김상욱 의원이 15일 “두 팔 벌려 환영한다”며 조국혁신당 황명필 후보에게도 “함께하자”고 화답하면서 이루어졌다.

정책토론회는 17일 오후 2시 정치경제 미디어 ‘스픽스’에서 민주당과 진보당, 조국혁신당 후보 3명이 참가한 가운데 열리며, 토론회 모습은 다음 날 유튜브로 녹화·중계될 예정이다.

김종훈 후보는 지난 14일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “부·울·경 지역은 내란세력 청산의 중요한 척도인 만큼, 민주·진보 세력이 총단결해 반드시 승리해야 한다”며 “중앙당의 협상에만 맡길 것이 아니라 후보들이 직접 나서서 토론회 등 어떤 형식이든 정책과 비전을 중심으로 시민과 함께하는 단일화를 시작하자”고 제안했다.

이에 김상욱 의원도 15일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “전국 최대 제조업 도시 울산에서 노동자의 일자리와 삶의 터전을 지키며 미래 산업으로의 전환을 이끄는 일은 어느 한 당의 힘만으로는 불가능하다”며 “더불어민주당과 진보당, 조국혁신당이 함께할 때 울산은 그 새로운 모델을 만들어낼 수 있다”고 화답했다.

조국혁신당 황 후보도 “당리당략을 떠나 후보 단일화가 필요하며, 후보 단일화를 위해서는 큰 집이 작은 집에 양보가 있어야 한다”고 밝혔다.

이에 따라 진보진영 후보들이 정책토론을 통해 후보등록 전까지 단일화를 이루어낼지에 관심이 모아지고 있다.

이번 울산시장선거에는 이들 진보진영 3명과 국민의힘 김두겸 현 울산시장, 국민의힘 울산시장 후보 경선에서 공천 배제되자 국민의힘을 탈당하고 무소속 출마한 박맹우 전 시장, 무소속 이철수 울산사회교육연구소장 등 6명이 출사표를 던졌다.