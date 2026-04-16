자금세탁·금융사기 예방 목적 의심 사업장 현장 점검도 실시

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 금융사기와 자금세탁 범죄 예방을 위해 법인 계좌 한도 제한 조치에 나선다고 16일 밝혔다.

이번 조치는 영업활동이 종료된 법인 명의 계좌가 대포통장으로 유통되는 등 금융사기에 악용되는 사례가 늘어난 데 따른 것이다.

한도 제한 대상은 올해 2월 말 기준 폐업 상태인 법인이다. 영업활동이 종료됐거나 장기간 거래가 없는 법인계좌를 선별해 출금 한도를 제한하는 방식으로 관리한다. 정상적인 법인 운영 재개 또는 합당한 금융거래 필요성이 명확히 확인될 경우 관련 절차를 거쳐 조치를 해제할 수 있다.

우리은행은 금융사기 연관 가능성이 높은 법인을 중심으로 영업현장 점검도 실시할 계획이다.

점검 결과 부적정 사업장으로 판단되면 한도제한 등록과 함께 특별관리 대상 법인으로 지정돼 우리은행과의 금융거래가 보다 엄격하고 제한적으로 운영된다.

남궁유 우리은행 금융사기예방부 과장은 “금융사기 위험을 사전에 차단하고 금융거래 신뢰성을 높이며 금융소비자보호 체계도 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.