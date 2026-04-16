[헤럴드경제=최원혁 기자] 축구선수 출신 방송인 안정환이 감독직을 고사하는 솔직한 심정을 밝힌다.

15일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’의 공식 유튜브 채널에는 ‘축구 레전드 안정환, 국가대표 감독직에 대한 솔직 속마음과 후배들을 향한 묵직한 믿음까지’라는 제목의 선공개 영상이 올라왔다.

영상에서 안정환은 향후 행보와 지도자 가능성에 관한 질문에 소신을 가감 없이 털어놨다.

안정환은 ‘대표팀 감독도 할 수 있지 않냐’는 질문에 “자격증이 있어서 다른 나라도 가능하다”고 답했다.

실제로 그는 프로팀 감독직 제안이 꾸준히 이어지고 있음을 밝히기도 했다. 안정환은 “프로팀 오퍼는 때 되면 온다. 시즌 끝나거나 감독 교체 시기가 되면 연락이 오는데 목숨 걸고 해야 한다. 내 것을 다 버리고 해야 한다”고 토로했다.

이어 감독직에 나서지 않는 이유에 대해 “감독을 하게 되면 두려움이라기보다는 축구는 내가 평생 해왔기 때문에 작은 실수도 용납이 안 된다”며 “실수하고 잘못하면 나를 얼마나 많이 뜯어먹겠냐. 하나 잘못하면 나락으로 가는 거고 바로 경질되는 것이 프로의 세계”라고 솔직하게 고백했다.

또 월드컵 출전을 앞둔 국가대표팀 선수들에게도 응원의 메시지를 전해달라는 요청에 안정환은 “나보다 훌륭한 선수도 많고, 본인이 알아서 잘할 텐데”라며 “‘다치지 말고 즐기라?’ 다 거짓말이다. 난 축구하면서 즐긴 적 없다. 어떻게 즐길 수가 있냐”고 말했다. 그러면서 “가식적으로 얘기 못 하겠다. 본인이 알기에 알아서 잘할 거다. 얼마나 스스로 목숨 걸고 준비하겠냐”고 덧붙였다.