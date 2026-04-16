-외부와 고립된 설계로 숙박업의 본질인 ‘완전한 쉼’ 구현 - 요가·명상 등 자연 속 다채로운 웰니스 프로그램으로 심신 힐링까지

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 불편함이 오히려 정서적 온전감을 누리게한다? 초고층의 번쩍이는 건물과 최첨단 하이테크 서비스가 구현되는 숙소는 편의성을 극대화해 누릴 수는 있지만 어딘지 모르게 정서적 안정과 힐링을 주기에는 부족하다. 손가락 하나면 뭐든지 해결이 되고 AI가 투숙객의 취향을 분석하고 태블릿 하나로 모든 서비스를 누리는 ‘하이테크 스테이’가 과연 ‘행복하다’라는 정서적 안정을 온전히 누리게 해줄 수 있을까? 그러한 흐름과는 오히려 정반대의 여건으로 진정한 힐링을 준다면 과연 어떤 방법일까?

강원도 홍천, 해발 250m 종자산 기슭에 위치한 웰니스 리조트 선마을은 이 흐름을 정면으로 거스른다. 사방이 산으로 둘러싸인 이곳에 들어서는 순간, 스마트폰의 안테나는 자취를 감춘다. 전화와 인터넷이 불가한, 외부와의 통신이 차단되는 환경이다. 객실 내 TV나 전자기기도 없다. 일상을 지배하던 디지털 신호는 선마을의 경계를 넘는 순간 동시에 사라진다.

▶ 뇌 휴식을 유도하는 디지털 차단 환경… 이를 구현한 선마을=디지털 신호의 차단은 휴식과 밀접한 인과관계가 있다. 국제 학술지 ‘PMC(PubMed Central)’에 게재된 연구에 따르면, 스크린 타임을 제한하자 정신 건강과 생리적 지표가 유의미하게 개선되는 것으로 나타났다. 실제로 건강한 대학생들을 대상으로 2주간 디지털 디톡스를 실시한 결과, 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치가 18% 감소했고, 불안 수준(GAD-7) 또한 ‘중간’ 단계에서 ‘경미한’ 단계로 완화됐다.

논문은 쉼 없이 울리는 알람과 무한 스크롤이 뇌를 긴장 상태로 몰아넣는다고 지적한다. 정보 처리 과정에서 에너지를 지속적으로 소진하던 뇌는 디지털 자극이 차단된 환경에 이르러서야 비로소 활동을 멈추고 피로를 해소하는 ‘정신적 리셋’ 단계에 진입한다. 밤 늦게까지 눈을 자극하던 블루라이트가 사라지면서 멜라토닌이 정상 분비되고 수면 리듬도 제자리를 찾는다. 디지털 신호를 끊는 것이 단순히 불편함을 감수하는 일이 아닌, 녹초가 된 심신이 스스로를 치료할 시간을 벌어주는 일인 셈이다.

선마을이 고집하는 ‘의도된 불편함’의 진가는 바로 여기서 드러난다. 스마트 기술로 초연결을 지향하는 시대, 선마을은 역설적으로 디지털 기기를 사용할 수 없는 고립된 환경을 설계해 숙박업계의 본질인 ‘완벽한 쉼’을 구현했다. 세상과의 연결을 끊고 나서야 비로소 온전한 쉼으로 연결되는 경험. 이는 최첨단 기술을 자랑하는 여느 고급 호텔들이 흉내 낼 수 없는 선마을의 독보적인 경쟁력이다.

▶ 풍부한 자연 환경과 웰니스 프로그램… 진정한 쉼 구현=디지털 신호가 빠져나간 빈자리를 채우는 것은 선마을의 자연이다 투숙객들은 매끄러운 디스플레이 대신 거친 잣나무 숲길의 질감을 느끼며 걷고, 자극적인 알람 소리 대신 평상에 누워 흘러가는 구름과 새소리에 감각을 깨운다. 인위적인 소음이 사라진 고요한 치유의 숲에서 트레킹을 즐기며 일상의 번뇌를 비워내고 지친 심신에 에너지를 채운다.

객실에서 투숙객을 맞이하는 것 역시 자연이다. 객실 천장에 난 통창으로 아침에는 햇살이 쏟아지고 밤이면 별빛이 들이찬다. 테라스 너머로는 ‘치유의 숲’으로 지정된 종자산 전경이 파노라마처럼 펼쳐진다. 새벽녘 자욱하게 깔리는 운무부터 낮의 푸른 수림까지, 시간에 따라 변모하는 풍광은 인위적인 자극이 주는 찰나의 즐거움 그 이상의 도파민을 선사한다. 자연이 일러주는 시간에 몸을 맞추다 보면, 어느새 흐트러졌던 생체 리듬도 정상을 되찾는다.

자연 속 웰니스 프로그램도 다채롭다. 숲 뷰를 배경으로 즐기는 소도구 테라피는 긴장된 근육과 마음을 부드럽게 이완시킨다. 선마을 가장 높은 곳에 위치한 몽골식 게르 모양의 ‘별빛 유르트’에서 밤하늘을 마주하며 진행되는 ‘별빛 명상’도 이곳에서만 누릴 수 있는 특별한 경험이다. 디지털 세계를 벗어나 자연의 품에 몸을 뉘이는 것만으로도, 현대인들은 잊고 지냈던 ‘진정한 쉼’의 원형을 마주하게 된다. 세상과의 연결을 잠시 멈추고 고립을 선택하는 것. 선마을이 제안하는 이 기분 좋은 불편함은 오늘날 우리에게 가장 필요한 ‘온전한 해방’을 가능케 한다.