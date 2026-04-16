그랑 콜레오스, 필랑트 출시 이바지

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 르노테크놀로지코리아(RTK)를 이끌 신임 연구소장(R&D본부장)으로 임석원 디렉터를 임명했다고 16일 밝혔다.

임석원 신임 연구소장은 1993년 삼성그룹 공채로 삼성항공에 입사하며 엔진 설계 업무를 시작했다. 이후 삼성자동차와 르노코리아에서 30년 이상 다양한 자동차 파워트레인과 신차 개발 업무를 맡아 왔다.

특히, 2022년부터는 오로라 프로젝트를 이끄는 차량 총괄 엔지니어(CVE)로서 그랑 콜레오스와 필랑트의 성공적인 출시에 이바지했다.

르노코리아 관계자는 “임 연구소장은 다양한 신차 개발 노하우 및 여러 글로벌 파트너사들과의 기술 협력 경험을 바탕으로 향후 르노코리아의 새로운 전동화 모델 개발과 개발 기간 단축 목표를 잘 수행해 낼 적임자로 평가 받는다”고 설명했다.

한편, 르노코리아는 그룹의 새로운 중장기 전략 ‘퓨처레디(futuREady) 플랜’ 아래 2029년까지 매년 한 대의 새로운 전동화 모델을 국내 시장에 선보일 예정이다.

특히 2028년부터는 차세대 르노 전기차를 부산공장에서 생산해 출시할 계획이다. 신차 개발 기간도 신차 콘셉트 결정부터 생산 개시까지 2년 이내로 단축한다.

아울러 2027년 첫 SDV(소프트웨어 정의 차량) 출시를 기점으로 자율주행 레벨2++와 AIDV(인공지능 정의 차량)로의 전환을 가속화 하기 위해 르노코리아 연구진들과 여러 파트너사들 간의 수평적 협업 관계를 확대해 나갈 계획이다.