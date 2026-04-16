‘서울아이 동행(童幸) UP 프로젝트’ 발표 2026년부터 5년간 총 1조8796억원 투입 손주돌봄수당 대상, 2세에서 초등 1~2학년으로 확대

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 방학 때 맞벌이 가정의 아이 점심을 챙겨주는 ‘방학점심캠프’를 운영한다. 손주돌봄수당의 지원 대상은 현행 2세에서 초등 1~2학년으로 확대한다. 아침·야간·주말에 이용할 수 있는 ‘틈새돌봄’ 서비스도 강화한다.

서울시는 16일 이 같은 내용을 담은 ‘서울아이 동행(童幸) UP(업) 프로젝트’를 발표했다. 오세훈 서울시장은 이날 기자설명회에서 “서울아이 동행 UP 프로젝트는 우리 아이들의 미래를 향한 가장 가치 있는 ‘응원’이자 확실한 ‘투자’”라며 “서울시는 아이가 행복하고 부모는 안심할 수 있도록 아이돌봄을 전면 업그레이드하고, 아이들의 웃음소리가 서울 전역에 울려 퍼질 때까지 부모의 마음으로 현장을 살피겠다”고 말했다.

서울시는 프로젝트를 통해 ▷내 집 근처 아이동행UP ▷틈새‧밀착 아이동행UP ▷ 배움 더하기 아이동행UP ▷몸·마음건강 아이동행UP, 4대 분야 16개 과제를 추진한다. 이를 위해 2030년까지 5년간 1조8796억원을 투입한다.

먼저 서울시는 방학 중 초등학생 자녀의 점심 문제를 해결하기 위해 ‘방학 점심캠프(가칭)’를 새롭게 선보인다. 이번 여름방학부터 지역아동센터·키움센터 200곳에서 4000명을 대상으로 시범운영을 시작한다. 2030년까지 1만2000명 규모로 단계적으로 확대한다.

또 학부모의 일·가정 양립을 위해 아침·야간·주말·긴급·일시 ‘초등 틈새돌봄’도 강화한다. 지역아동센터와 키움센터는 ‘방학 조기돌봄’을 현재 419곳에서 2030년 600곳으로 확대한다. ‘아침돌봄 키움센터’는 올해 30곳에서 2030년 구별로 2곳씩 총 50곳으로 늘린다. ‘방학 조기돌봄’은 오전 8시부터 아이를 맡기는 서비스다.

야간·교대 근무 등 다양한 근로형태를 고려해서 오후 10시부터 자정까지 연장 운영하는 ‘야간돌봄’ 시설은 현재 52곳에서 2030년 235곳으로 확대한다. 지역아동센터, 키움센터를 활용한 ‘토요돌봄’ 시설은 2030년 320곳까지 늘린다.

긴급·일시돌봄 정원은 기존 정원의 20%에서 30%로 확대한다. 긴급일시돌봄이 가능한 시설도 현재 404개에서 2030년까지 523곳으로 확대한다.

자녀를 돌봐주는 조부모에게 월 30만 원의 돌봄수당을 주는 ‘서울형 손주돌봄 수당’의 지원 대상을 확대하고 지원 문턱은 낮춘다. 현재 2세 영아(24~36개월)인 지원 대상을 초등학교 1~2학년(24~84개월)까지 단계적으로 확대한다. 생활비 수준 등을 고려해서 지원 가정의 소득 기준도 기존 중위소득 150%에서 180% 이하로 완화한다.

급식 단가도 올린다. 지역아동센터 급식단가는 9500원에서 1만원으로, 키움센터의 단가도 9000원에서 1만원으로 인상한다. 시설 내에 이동형 침대 등을 갖추고 병원동행도 해주는 ‘아픈아이 돌봄서비스’도 올해 6곳에서 2030년 245곳으로 확대한다.

지역아동센터·키움센터·서울형 키즈카페는 2026년 총 911곳에서 2030년 1258곳으로 확충한다. 지역아동센터는 기존 419곳에서 2030년 450곳으로 늘린다. 키움센터는 자치구·민간 등에서 운영하고 있는 돌봄시설과 연계한 ‘우리동네 키움플러스+’라는 방과 후 돌봄 통합 브랜드로 바꾼다. 2030년까지 서울 전역에 총 404곳으로 늘린다. 서울형 키즈카페는 내년 말까지 지금보다 2배 늘어난 총 404곳으로 확충한다.