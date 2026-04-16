DC 원리금비보장·보장형 상위 10개 사업자 중 1위 IRP·DB도 최상위권…전담 영업부 신설·상담 강화

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명은 올해 1분기 말 기준 확정기여(DC)형 퇴직연금 상품의 최근 1년 수익률에서 적립금 상위 10개 사업자 가운데 1위를 기록했다고 16일 밝혔다.

금융감독원 퇴직연금사업자 비교 공시에 따르면 1분기 삼성생명 DC형 퇴직연금 원리금비보장형 상품의 최근 1년 운용수익률은 25.17%로 집계됐다. 원리금보장형도 3.55%를 기록해 두 유형 모두 상위 10개 사업자 중 가장 높은 수치를 달성했다.

개인(IRP)형 수익률도 탄탄했다. 삼성생명의 IRP 원리금비보장형 1년 수익률은 23.28%, 원리금보장형은 4.19%로 각각 상위 10개 사업자 중 2위·1위를 기록했다. 확정급여(DB)형 원리금보장형 1년 수익률도 3.51%로 직전 분기(3.62%)에 이어 최상위권을 유지했다.

최근 퇴직연금 시장은 예금 중심의 원리금보장형 운용에서 벗어나 상장지수펀드(ETF)·타깃데이터펀드(TDF)·주식채권형 펀드 등 다양한 자산에 분산 투자하는 원리금비보장형 상품으로 관심이 이동하고 있다. 실질 수익률을 중시하는 흐름이 강해지면서 DC·IRP가 시장에서 차지하는 비중도 꾸준히 확대되는 추세다.

삼성생명은 변화하는 시장 흐름에 맞춰 DB와 DC·IRP 각 제도의 특성에 맞는 운용 전략을 펼치고 있다. DB에서는 100여명 규모의 전문 조직을 통해 포트폴리오 다변화를 지원하고 있으며, DC·IRP에서는 올해 초 전담 영업부를 신설해 경쟁력을 끌어올렸다. 가입자의 투자 성향에 맞춰 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 714개의 퇴직연금 ETF 라인업도 경쟁력을 뒷받침한다.

삼성생명 관계자는 “DC·IRP는 가입자가 직접 선택하고 운용하는 만큼 장기 관점의 자산 배분과 위험 관리가 은퇴 자산과 직결된다”며 “고객의 투자 성향과 은퇴 목표에 적합한 맞춤형 운용 지원을 강화해 안정적으로 은퇴 자산을 준비할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.