서초역 인근에 ‘카페 드 디저트’…테스트 운영해 확산 모델로 발전

[헤럴드경제=박연수 기자] 파리바게뜨가 디저트 특화 콘셉트 매장 ‘카페 드 디저트(CAFÉ de DESSERT·사진)’를 서울 강남구 서초역 인근에 열었다고 16일 밝혔다.

52석 규모의 공간은 프랑스 파리의 디저트 숍 감성을 재해석했다. 우드톤 인테리어와 부드러운 조명, 오픈형 디저트 진열대로 꾸몄다.

대표 메뉴는 ‘생딸기 생크림 케이크’·‘파베 생초콜릿 케이크’ 등 조각 케이크다. 로투스·오레오·무화과·초코 휘낭시에 4종도 선보인다. 미니 파운드 케이크·스콘·타르트 등 다양한 고객의 취향을 만족시킬 라인업도 갖췄다.

음료는 커피·논커피 20여종을 운영한다. ‘스윗 골든 커피’·‘오미자 유자 스파클링’ 등이다. ‘치킨커틀릿 샐러드랩’·‘잠봉치즈 머쉬룸 멀티그레인’ 등 식사 대용 메뉴도 선보인다.

파리바게뜨는 해당 매장을 테스트 운영하며 향후 확산 가능한 모델로 발전시킬 계획이다. 회사 관계자는 “앞으로도 변화하는 고객 취향에 맞춘 다양한 시도를 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.