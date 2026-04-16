15일 서울 방화동 본사서 개최 이수근 사장 “동반성장 협력 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진그룹 계열 한국공항은 지난 15일 서울 방화동 본사 대회의실에서 ‘2026년 협력사 상생협력 간담회’를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 간담회는 한국공항 경영진을 비롯한 16개 협력사 대표자 등 총 26명이 참석한 가운데 진행됐다.

이수근 한국공항 사장은 인사말을 통해 “어려운 경영 환경 속에서도 현장 안전과 운영 안정화를 위해 힘써준 협력사들의 노고에 감사를 표하며, 앞으로도 긴밀한 소통을 통해 파트너십을 더욱 공고히 하고, 동반성장을 위한 협력을 지속해 나가겠다“고 말했다.

한국공항은 이번 간담회에서 논의된 사항들을 바탕으로 상생협력을 위한 다양한 노력을 지속해 나간다는 계획이다.

한편, 한국공항은 항공기 지상조업 서비스를 주력으로 하고 있는 국내 최대 지상조업 전문회사로 대한항공을 비롯한 50여 개 항공사에 서비스를 제공하고 있으며, 한진제주퓨어워터, 제동한우, 물류장비 렌탈사업, 세탁사업 등 다양한 분야에서 사업을 펼치고 있다.