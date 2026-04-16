15일 파수AI, ‘FDI 심포지엄 2026’ 개최 AX 실행 위한 단계별 전략 및 기업 사례 공유 FA AX·엘름 등 신규 솔루션 공개

[헤럴드경제=박혜림 기자] 파수AI가 연례 콘퍼런스를 통해 인공지능 전환(AX)의 핵심 과제로 ‘데이터 기반 구축’과 ‘리스크 관리’를 제시했다. AI 도입이 확산되는 가운데, 단순 적용을 넘어 지속 가능한 운영 체계를 마련해야 한다는 점을 강조했다.

파수AI는 15일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울에서 ‘FDI 심포지엄 2026’(Fasoo Digital Intelligence Symposium)을 개최했다고 16일 밝혔다.

‘지속가능한 AI 혁신’을 주제로 열린 이번 행사에는 기업 및 공공기관 IT·보안 담당자 등 400여명이 참석했다.

파수AI는 이 자리에서 AX 실행을 위한 단계별 전략과 기업 사례를 공유했다. 또 AX 컨설팅 서비스 ‘FAAX’와 플랫폼 ‘Ellm(엘름)’ 등 신규 솔루션도 공개했다.

조규곤 파수AI 대표는 기조연설에서 AX 추진 시 투자수익률(ROI)과 리스크 관리의 균형이 중요하다고 강조했다. 특히 AI를 실질적인 비즈니스 성과로 연결하기 위해서는 AI 활용이 가능한 데이터 환경과 거버넌스 체계 구축이 핵심이라고 설명했다.

조 대표는 AI 도입이 업무 방식과 의사결정 구조를 빠르게 변화시키는 동시에 새로운 보안 리스크를 동반한다고 지적했다. AI 시스템이 새로운 운영 환경으로 자리잡으면서 관리 범위가 확대되고, AI 에이전트의 자율적 행동이 예상치 못한 결과를 초래할 수 있으며, 공격의 규모와 속도 또한 크게 증가하고 있다는 것이다.

이에 따라 기업들도 AI를 안전하게 활용하는 것을 넘어, 비즈니스 성과를 지속적으로 창출할 수 있도록 데이터, 보안, 운영 체계를 통합적으로 설계해야 하며, AI 애플리케이션 보안과 데이터 보호, AI 에이전트 접근 통제 등을 기반으로 한 체계적이고 능동적인 대응 전략이 필요하다고 강조했다.

이어 발표에 나선 파수AI 윤경구 전무와 고동현 상무는 기업들이 AX 과정에서 전사 확산에 어려움을 겪는 주요 원인으로 데이터 품질과 분산, 거버넌스 부재, ROI 검증 한계, 인력 부족 등을 꼽았다. 이에 대한 대응 전략으로는 업무 보조형 AI에서 협업 중심 에이전틱 AI, 나아가 에이전트 오케스트레이션으로 이어지는 단계적 접근을 제시했다.

이와 함께 롭 마라노 심볼로직 CEO와 론 아덴 부사장은 글로벌 기업의 AX 및 AI 보안 구축 사례를 공유했으며, 장일수 스패로우 대표는 AI 기반 보안 솔루션을 소개했다.

조규곤 파수 AI 대표는 “파수 AI는 이번 FDI 를 시작으로 실현 가능한 AX 를 지원하는 기업으로 자리매김해 나갈 것”이라며 “AX를 위한 AI 플랫폼, 에이전틱 AI, 거버넌스 솔루션 및 컨설팅 등 포트폴리오를 지속적으로 확대 및 고도화하면서 국내외 고객을 확대해 나가겠다”고 말했다.