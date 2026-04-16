스마트싱스 업데이트 케어 온 콜, 원격 모니터링·제어 등 신규 도입 TV·패밀리허브 냉장고로 확대

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 글로벌 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’ 업데이트를 통해 ‘패밀리 케어’ 서비스에 신규 기능을 추가했다. 떨어져 사는 부모님이라도 삼성전자의 스마트싱스 기능을 통해 움직임이나 일정 등을 확인할 수 있어 돌봄에 용이하다.

이번 업데이트의 핵심은 보호자가 원격으로 가족의 상황을 파악하고 대응할 수 있는 ‘케어 온 콜’ 기능이다. 돌봄 대상 가족에게 전화를 걸기 전 최근 활동 시간, 첫 활동 시각, 걸음 수 등 주요 정보를 미리 보여줘 안부 확인과 긴급 상황 대응을 돕는다.

가정 내 기기 기반 모니터링 기능도 강화됐다. 에어컨, 공기청정기 등 연결된 가전을 통해 실내 온·습도와 공기질을 상시 확인할 수 있으며, 평소와 다른 사용 패턴이 감지될 경우 즉시 알림이 제공된다. 필요 시 보호자가 해당 기기를 원격으로 제어하는 것도 가능하다.

2026년형 로봇청소기 ‘비스포크 AI 스팀 울트라’를 활용한 ‘안심 패트롤’ 기능 역시 주목된다. 일정 시간 동안 움직임이 감지되지 않으면 사용자에 알림과 함께 점검 기능이 활성화되며, 기기에 탑재된 카메라와 음성 기능을 통해 현장 확인 및 대화도 지원한다. 이와 함께 생활 패턴 변화를 분석해 이상 징후를 알려주는 ‘케어 인사이트’ 기능도 추가됐다.

삼성전자는 갤럭시 스마트폰의 맞춤형 정보 서비스 ‘나우 브리프’와 스마트싱스를 연동해 사용자 편의성도 높였다. 기존 홈 인사이트, 에너지, 수면 환경 리포트에 더해 도어락 등을 통한 홈 시큐리티 정보, 부모님의 일상활동 등을 담은 패밀리 케어, 펫 케어 등이 신규로 추가됐다.

이러한 ‘나우 브리프’ 기능은 2024년 이후 출시된 TV와 2021년 이후 출시된 패밀리허브 냉장고에도 연내 순차 적용할 예정이다.

정재연 삼성전자 AI플랫폼센터 스마트싱스팀장(부사장)은 “삼성전자의 AI 기술은 일상의 편리함을 넘어 나와 가족을 안심하고 돌볼 수 있도록 지원한다”며 “스마트싱스를 통한 차별화된 서비스를 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.