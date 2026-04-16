기후부, 공동주택 내 전기차 충전시설 설치·운영체계 개선을 위한 간담회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 김성환 기후에너지환경부 장관은 16일 “전기차 충전요금 체계와 운영 구조, 보급 방식 전반을 현장 실정에 맞게 전면 개선할 것”이라고 말했다.

김 장관은 이날 정부서울청사 국제회의실에서 열린 ‘공동주택(아파트) 내 전기차 충전시설 설치·운영체계 개선을 위한 간담회’에서 “공동주택 완속충전기의 문제점을 현장에서 직접 파악하고, 실효성 있는 대책을 세우겠다”며 이같이 밝혔다.

이번 간담회는 최근 공동주택 충전요금 인상 등 전기차 충전기 설치와 운영과정에서 나타난 문제점에 대해 각계 의견을 수렴하고, 현장 체감형 정책 개선방안을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회에는 김성환 기후부 장관을 비롯해 전기차사용자 단체, 공동주택 관리자, 대한주택관리사협회, 충전기 전문가, 언론, 충전사업자, 한국전력 등 다양한 이해관계자가 참석했다.

특히 충전기를 자체 설치·운영하고 있는 공동주택 관리사무소장도 참여해 공동주택 현장의 실제 목소리를 직접 듣고 논의하는 자리로 진행된다.

토론에서는 최근 완속 충전요금 인상 원인과 대책, 충전시설의 소유·운영방식, 적정한 충전기 기술사양 등을 폭넓게 논의한다.

기후부는 이번 간담회를 계기로 현장 의견을 바탕으로 충전요금과 충전시설 제도 개선 방안에 대한 의견 수렴 등 후속조치를 추진할 계획이다.