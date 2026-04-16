[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] ‘2026 부산국제보트쇼’가 17일 오후 2시 벡스코 제1전시장에서 개막식을 시작으로 오는 19일까지 3일간 벡스코와 수영강 일대에서 열린다.

부산시와 해양수산부가 공동 주최하고 (사)한국해양레저네트워크, 벡스코, (사)해양레저장비산업협회가 공동 주관하는 이번 부산국제보트쇼는 국내 해양레저산업의 경쟁력 강화와 해양레포츠 대중화를 위해 2014년부터 개최돼 올해로 12회째를 맞는다.

개막식에는 시, 해양수산부, (사)한국해양레저네트워크, 시민 등 50여 명이 참석해 ▷환영사 및 축사 ▷올해의 보트상 시상 ▷전시장 순람 등 순으로 진행될 예정이다.

특히 벡스코 제1전시장에서는 해양레저 관광 관련 기업 146개사가 다양한 전시를 선보인다. 관람객들은 이곳에서 요트·보트, 통신·안전설비, 낚시용품 등 해양레저 전반의 최신 장비와 기술을 한자리에서 만나볼 수 있다.

또 각 부스와 상담장에서는 유럽·아시아 등 9개국 18개사에서 방문한 21명의 바이어와 업계 간 ‘비즈니스 상담회’가 진행돼 해외시장 개척과 국내 실수요자와의 판로 확대 기회를 제공할 예정이다. ‘인공지능(AI)시대, 글로벌 보트 산업의 현황과 전망’을 주제로 국제 컨퍼런스가 개최되며, 국제해양영화제 상영작이 상영된다.

이와 함께 벡스코, 수영강 해운대 리버크루즈 인근에서 즐길 수 있는 다양한 실내외 해양레저 체험 행사도 한층 강화됐다. 벡스코 실내 전시장에서는 ▷SUP·고무보트 탑승, 로잉머신·서핑 체험 등 다양한 해양레저 체험 활동 ▷가상현실(VR)체험을 통한 해양안전문화 콘텐츠 홍보 ▷구명조끼 착용, 응급처치 등과 관련한 해양안전 체험 프로그램이 운영된다.

수영강 해운대 리버크루즈에서는 벡스코 스탬프 투어를 완료한 참관객 대상으로 무료 요트 탑승 체험 과 외국인 참관객 대상으로 요트 승선 체험이 운영된다.

부산국제보트쇼에 참여를 희망하는 시민은 부산국제보트쇼 누리집(www.boatshowbusan.com)을 통해 관람 안내를 받으면 된다. 행사와 관련된 기타 자세한 사항은 부산국제보트쇼 사무국(☎051-740-8600)으로 문의하면 된다.