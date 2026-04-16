매주 목요일 오후 7~9시 서울 명소 달려 육상선수 출신 코치, 러닝 자세·주법 지도

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 매주 목요일 저녁 서울 시내를 달리는 ‘7979 서울 러닝크루’ 참여자를 모집한다고 16일 밝혔다. 매주 월~수요일 서울시 공공서비스예약 시스템 등을 통해 신청하면 된다. 현장 신청도 가능하다.

7979 서울 러닝크루는 이날부터 10월까지 매주 목요일 오후 7~9시 광화문, 반포, 여의도 등을 달리는 프로그램이다.

어느 한 팀에 소속될 필요 없이 개인 일정에 맞춰 자유롭게 참여할 수 있다. 육상선수 출신 코치의 지도 아래 올바른 러닝 자세와 주법을 배울 수 있다. 체계적인 훈련으로 개인별 운동 역량 향상이 가능하다. 또 정규세션 외에도 러닝 자세 교정, 스포츠테이핑 방법 등을 포함한 분기별 안전교육 프로그램을 운영해 부상 예방을 돕는다. 2022년 시작된 7979 서울 러닝크루는 지난해 한 해에만 총 5013명(누적)이 참여했다.

초심자(광화문 권역)·중급자(반포 권역)·상급자(여의도 권역)로 수준별로 운영되며, 참여자는 자신의 체력에 맞는 코스를 선택하면 된다. 중·상급 코스도 참여자 체력·페이스에 따라 거리·강도를 조절할 수 있게끔 설계돼 있다. 경험이 풍부한 러너들이 코스를 사전에 점검하고 함께 달리며 ‘페이서(달리기 도우미)’ 역할을 한다. 권역별 러너 페이서 6명과 의료 페이서 1명이 동행한다.

서울시는 최근 러닝 인구가 늘어남에 따라 보행 불편, 소음 등에 대응하기 위해 7979 서울 러닝크루 참여자 교육을 진행하고 본격적으로 ‘런티켓(러닝+에티켓)’ 확산에도 들어간다. 시는 서울시 해치 캐릭터를 활용한 숏폼 콘텐츠를 제작해 시민 참여 기반의 자율적인 규범 문화를 확산해 나간다는 계획이다.

참여자 전원은 사전 안전교육을 통해 수신호, 돌발상황 대응 요령을 숙지하게 되며 저속·저소음 러닝, 한 줄 소그룹 운영 등을 통해 러닝 문화를 정착시킬 계획이다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “누구나 개인 일정에 맞춰 자유롭게 참여할 수 있는 ‘7979 서울 러닝크루’는 지난 3년간 안전과 배려를 바탕으로 한 성숙한 러닝 문화를 선도해 왔다”며 “앞으로도 건강한 생활체육 문화를 정착시키고 시민 참여를 늘리기 위한 기반을 계속 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.