대전·충북권 코스닥 상장 벤처·스타트업 현장 점검 벤처기업들 상장 전후 애로사항 청취 우주항공·반도체·바이오 분야 맞춤형 지원 강화

[헤럴드경제=부애리 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 국내 우주·항공 분야 벤처기업에 대해 “상장 이전부터 이후까지 전 주기에 걸쳐 안정적으로 성장할 수 있도록 정책적 기반을 강화하겠다”고 16일 밝혔다.

한 장관은 이날 대전·충북 지역 주요 상장벤처기업과 만난 자리에서 “창업 단계를 넘어선 벤처기업에게 상장은 또 다른 출발점이자, 글로벌 시장으로 도약하는 중요한 기회”라며 이같이 말했다.

한 장관은 이날 우주항공 딥테크 유망 기업 이노스페이스를 방문하고 대전·충북 지역 주요 상장벤처기업과 간담회를 가졌다. 이번 현장 행보는 국내 딥테크 벤처기업의 스케일업 및 상장 전략을 점검하기 위해 마련됐다. 이노스페이스는 하이브리드 로켓 기술을 기반으로 우주 발사체를 개발하는 충북 소재 벤처기업이다.

한 장관은 발사체 개발 현장을 직접 시찰하고 기술 고도화 현황과 해외 시장 진출 동향을 점검했다. 또 글로벌 우주 기업들의 대규모 투자 유치 사례를 언급하며, 국내 우주·항공 분야 벤처기업들이 글로벌 자본시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 방안에 대해 논의했다.

이어 진행된 대전·충북권 상장 벤처기업 간담회에서는 바이오·2차전지 등 딥테크 기업들이 상장 전후 과정에서 겪는 실질적인 애로사항들을 청취했다. 이 자리에서는 비수도권 벤처기업이 수도권에 견줄 만한 기술력과 성장 잠재력을 보유하고 있음에도, 이를 체계적으로 육성할 법·제도적 기반이 미흡하다는 의견이 제기됐다.

중기부는 이번 간담회를 계기로 업계와의 소통을 지속한다는 계획이다. 아울러 벤처기업 성장 전 주기에 걸친 정책을 한층 더 정교하게 보완해 나갈 방침이다.