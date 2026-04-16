29일 오후 8시 공인중개사 홈페이지서 라이브 진행, 17일부터 사전 신청 학개론·공법 핵심 공략법 공개…빈출 테마 중심 단기 학습 전략 제시 사전 신청자에 합격필독서, 라이브 상담 신청자엔 필수용어집 등 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 2026년 공인중개사 시험을 준비하는 수험생을 대상으로 오는 29일 오후 8시 ‘공인중개사 합격전략 설명회’를 온라인으로 연다고 16일 밝혔다.

사전 신청은 설명회 당일 오후 7시 30분까지 에듀윌 공인중개사 공식 홈페이지에서 받는다.

이번 설명회는 시험을 약 6개월 앞둔 시점에서 수험생의 학습 효율을 높일 수 있는 단기 합격 전략 제시에 초점을 맞췄다. 방대한 학습량 부담을 줄이면서 출제 빈도가 높은 영역에 집중하는 전략적 학습법을 중심으로 실질적인 대비 방안을 안내할 예정이다.

설명회는 2부로 진행된다. 1부에서는 부동산학개론 이영방 교수와 부동산공법 오시훈 교수가 과목별 핵심 공략법을 설명한다. 학개론 계산문제 풀이 전략과 공법 빈출 테마를 정리하고, 단기간에 합격권에 진입하기 위한 핵심 특강도 소개한다.

이영방 교수는 “출제 빈도가 높은 핵심 개념만 정확히 이해해도 목표 점수 확보가 가능하다”며 “이론을 압축하고 실전 대응력을 높일 수 있는 학습법을 제시하겠다”고 말했다.

2부에서는 실시간 질의응답이 진행된다. 사전 질문과 라이브 채팅을 바탕으로 수험생별 학습 고민을 점검하고 맞춤형 학습 방향을 제시할 계획이다.

오시훈 교수는 “난이도 상승으로 학습 부담이 커진 상황에서도 전략만 제대로 세우면 충분히 대비할 수 있다”며 “수험생별 취약점을 점검하고 실질적인 학습 로드맵을 제시하겠다”고 말했다.

참여자 대상 혜택도 마련됐다. 사전 신청자 전원에게는 ‘공인중개사 합격필독서’와 ’한장끝장 브로마이드 6종(PDF)’이 제공된다. 설명회 당일 상담 신청자에게는 ‘필수용어집(PDF)’이 추가 증정된다.