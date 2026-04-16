이몰라, 사상 첫 WEC 시즌 개막전 개최 애스턴마틴 새로운 FIA WEC 도전 첫단추 발키리, 두 번째 시즌 돌입

[헤럴드경제=서재근 기자] 이탈리아에서 열리는 ‘이몰라 6시간 레이스’를 시작으로 2026 FIA 월드 내구레이스 챔피언십(WEC)이 막을 올린 가운데 발키리와 애스턴마틴 THOR 팀은 미국 롱비치에서 열리는 IMSA 웨더텍 스포츠카 챔피언십(IMSA) 시즌 3라운드에도 출전한다고 16일 밝혔다.

발키리의 레이스 버전은 궁극의 로드카 기반 하이퍼카의 순수 레이싱 구현체로, 애스턴마틴과 더 하트 오브 레이싱(THOR)이 양산 모델을 기반으로 개발했다. 레이스에 최적화된 카본파이버 섀시와 함께, 최고 회전수 1만1000rpm을 발휘하는 개량형 6.5ℓ V12 엔진을 탑재해 양산 사양 기준 1000마력 이상의 출력을 제공한다. 다만 WEC 하이퍼카 규정과 IMSA GTP 규정에 따라 최대 출력은 500㎾(약 680마력)로 제한된다.

당초 3월로 예정됐던 카타르 WEC 개막전이 10월 22~24일로 연기되면서, 이번 주말 이몰라에서 시즌이 시작된다. 이몰라는 2024년부터 캘린더에 포함된 유서 깊은 이탈리아 서킷으로, 지난해 발키리가 유럽 무대 데뷔전을 치른 장소이기도 하다.

애스턴마틴 THOR 팀은 겨울 동안의 테스트와 개발을 마치고 WEC에 발키리 2대를 출전시킨다. #007 차량에는 해리 틴크넬과 톰 갬블로 구성된 영국인 드라이버 라인업이 탑승한다. 틴크넬은 IMSA 세브링 12시간 레이스와 쁘띠 르망 종합 우승을 비롯해 유러피언 르망 시리즈(ELMS) 챔피언, 르망 24시 클래스 2회 우승 등 화려한 경력을 보유하고 있다. 갬블 역시 ELMS 챔피언 출신으로, 시즌 초반 인상적인 성과를 바탕으로 현재 IMSA GTD 클래스 포인트 선두를 달리고 있다.

자매 차량인 #009 발키리는 마르코 쇠렌센(덴마크)과 알렉스 리베라스(스페인)로 구성된 인터내셔널 드라이버 라인업이 맡는다.

이몰라는 유럽 3연전의 시작으로, 5월 벨기에에서 열리는 ‘토탈에너지스 스파 6시간 레이스’는 6월 13~14일 개최되는 세계 최고 권위의 레이스 ‘르망 24시’(제94회)를 앞둔 마지막 준비 무대가 된다. 발키리는 1959년 로이 살바도리(영국)와 캐롤 셸비(미국), 그리고 전설적인 DBR1 머신으로 거둔 애스턴마틴의 종합 우승에 이어 또 한 번의 영광에 도전한다.

이후 시리즈는 대서양을 건너 브라질 인터라고스와 미국 텍사스 서킷 오브 디 아메리카스로 이어진다. 시즌 후반은 일본 후지, 카타르 루사일*, 바레인 사키르에서 열리는 아시아 3개 라운드로 마무리된다.

이몰라에 두 대의 발키리가 출전하는 가운데, 또 다른 한 대는 캘리포니아 롱비치에서 열리는 IMSA 시즌 3라운드 ‘롱비치 그랑프리’에 나선다.

애스턴마틴 워크스 드라이버 로만 데 안젤리스(캐나다)와 로스 건(영국)은 이번 레이스를 시작으로 ‘스프린트’ 일정에 돌입한다. 이번 경기는 1시간 40분 동안 진행되며, 캘린더 상 가장 짧은 레이스다.

한편, IMSA에 출전하는 유일한 V12 엔진 차량인 발키리는 북미 최고 권위의 내구 레이스 시리즈와 WEC를 통틀어, 로드카 기반 하이퍼카에서 파생된 유일한 출전 모델이다.