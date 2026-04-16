욕실 물때·곰팡이 관리 겨냥한 ‘웰스 코팅 365’ 론칭 도기 중심 시범 도입 후 세면대·거울·샤워부스까지 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원 웰스가 매트리스 중심의 홈케어 서비스를 욕실까지 넓히며 생활 밀착형 관리 설루션 강화에 나선다.

교원 웰스는 욕실 물때와 곰팡이 관리를 돕는 욕실 코팅 서비스 ‘웰스 코팅 365’를 론칭하고 홈케어 영역을 확대했다고 밝혔다.

‘웰스 코팅 365’는 홈케어 전문가가 직접 방문해 욕실을 맞춤 장비로 코팅하는 서비스다. 표면 이물질과 유막 제거부터 연마, 건조, 코팅까지 단계별 공정을 통해 욕실 위생을 체계적으로 관리하는 방식이다.

코팅제는 무독성을 적용해 안전성을 높였고, 내열성과 내화학성이 우수해 위생 유지 효과를 강화했다고 회사 측은 설명했다. 시공 직후 별도 대기 없이 바로 사용할 수 있는 점도 특징이다.

교원 웰스는 우선 비데와 직접 연결되는 도기를 중심으로 서비스를 시범 도입했으며, 앞으로 세면대와 거울, 샤워부스 등 욕실 전반으로 코팅 범위를 확대할 계획이다.

교원 웰스 관계자는 “최근 1인 가구와 맞벌이 가구 증가로 청소 부담을 줄여주는 설루션에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “웰니스 브랜드로서 생활 전반을 아우르는 다양한 홈케어 서비스를 선보일 계획”이라고 말했다.