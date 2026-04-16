T1 상징적 순간 4개 테마로 재해석 출시 기념 라이브 방송·오프라인 부스 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이블리코퍼레이션이 운영하는 에이블리와 4910은 글로벌 e스포츠 기업 T1과 공동 기획한 굿즈 컬렉션 ‘MOMENTS of T1’을 20일 오후 12시 단독 출시한다고 16일 밝혔다.

이번 컬렉션은 T1의 상징적 순간을 플레이, 챔피언, 라이프, 스페셜 등 4개 테마로 재해석한 것으로, 피규어, 폰케이스, 키링, 카드지갑, 포스터, 이어폰 케이스 등 총 21종으로 구성됐다.

전 상품은 에이블리와 4910 앱에서 무료배송으로 판매되며, 에이블리는 기획 단계부터 참여해 팬덤 수요와 고객 빅데이터를 반영한 상품 라인업을 구성했다고 설명했다.

출시를 기념해 19일까지 사전 알림 신청 이벤트를, 20일부터 30일까지는 선수단 친필 사인 굿즈 래플 이벤트를 진행하며, 행사 첫날에는 이성훈 캐스터와 운타라가 출연하는 라이브 방송도 연다.

에이블리와 4910은 24일부터 26일까지 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 ‘2026 T1 홈그라운드’ 현장에도 부스를 마련하고, 앱 주문 상품 현장 픽업 서비스도 운영할 예정이다.