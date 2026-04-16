한국직업능력연구원 등록 민간자격과정으로 개편 책놀이·초중등 과목 지도·학습코칭·브레인트레이닝까지 세분화 온라인 교육·실습·평가 연계해 교육 서비스 품질 관리 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대교는 학습 영역별 전문 선생님의 학습 관리 역량을 체계적으로 검증하는 ‘전문 선생님 민간자격과정’을 개편 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 과정은 교육 현장에서 요구되는 학습 관리 전문성을 체계적으로 검증·인증하는 프로그램이다. 학습자 수준과 과목 특성에 맞춘 학습 관리 역량을 갖춘 ‘대교 교육 전문가’를 양성하는 데 초점을 맞췄다.

이번 개편의 핵심은 기존 대교 내부 중심으로 운영되던 자격 평가를 한국직업능력연구원에 등록된 민간자격과정으로 전환한 점이다. 이를 통해 자격 과정의 공신력을 높이고 외부에서도 활용 가능한 교육 역량 기반을 마련했다는 게 회사 측 설명이다.

대교는 이번 개편을 통해 유아부터 초·중등, 시니어까지 전 생애 학습자를 아우르는 총 9종의 전문자격 체계를 구축했다. 주요 자격은 책놀이 지도사, 초·중등 수학·국어·영어 전문지도사 6종, 중등 학습코칭지도사, 브레인트레이닝 지도사 2급 등이다.

자격 취득 과정은 사전 학습, 온라인 교육, 실습 과제 수행, 평가 등으로 구성된다. 일부 과정에는 학습자 만족도를 반영한 평가 요소도 도입해 교육 서비스 품질에 대한 신뢰도를 높였다고 대교는 설명했다.

대교는 앞으로 체계적인 교사 관리 시스템을 기반으로 교육 품질을 지속적으로 끌어올리고, 실력 있는 선생님 선발과 양성 과정을 통해 학습 관리 전문 인력을 확보해 차별화된 교육 서비스를 제공할 계획이다.

대교 관계자는 “이번 개편을 통해 교육 전문가 양성 생태계를 넓히고, 보다 많은 선생님들이 체계적인 교육 역량을 갖출 수 있는 기반을 마련하게 됐다”며 “앞으로도 전 생애주기의 학습을 아우르는 교육 전문가 양성 체계를 고도화해 경쟁력 있는 전문 선생님을 지속적으로 육성해 나가겠다”고 말했다.