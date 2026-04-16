윤여원 대표 사임 공시…이승화 단독대표 체제로 변경 CJ 출신 이승화, 신사업 투자·포트폴리오 재편 경험 갖춰

[헤럴드경제=홍석희 기자] 콜마BNH가 윤여원 대표 사임에 따라 이승화 단독대표 체제로 전환했다.

15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 콜마BNH는 기존 이승화·윤여원 각자대표 체제에서 이승화 단독대표 체제로 변경됐다. 윤 대표는 대표이사직에서 물러나며 2020년 대표 선임 이후 약 6년간 이어온 경영 일선에서도 한발 물러서게 됐다.

이 대표는 CJ그룹 주요 계열사에서 신사업 투자 업무를 맡아온 전문경영인이다. 베인앤컴퍼니에서 7년간 컨설턴트로 일한 뒤 2014년 CJ그룹에 합류해 CJ프레시웨이, CJ CGV, CJ제일제당 등을 거쳤다.

업계에서는 이 대표가 향후 콜마BNH의 해외 수출 다변화와 사업 포트폴리오 전환, 조직 재정비 작업을 주도할 것으로 보고 있다.

콜마BNH는 올해 사업 전환에 속도를 내고 생명과학 기업으로의 도약도 추진하고 있다. 단기 실적 회복에 그치지 않고 고부가가치 사업 중심으로 체질을 바꾸며 시장 신뢰 회복과 미래 경쟁력 강화에 나선다는 방침이다.