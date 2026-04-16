참여 어린이집 42개소‧체육시설 23개소…유아 1080명 대상 체육프로그램 운영 풋살, 태권도 등 어린이집에서 접하기 어려운 종목 강습

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 서울시 공모사업인 ‘핫둘핫둘서울 유아스포츠단’에 5년 연속 선정되며, 유아 생활체육 활성화를 위한 동력을 확보했다.

‘핫둘핫둘서울 유아스포츠단’은 관내 어린이집과 민간 체육시설을 연계해 만 3~5세 유아들에게 체계적인 운동 프로그램을 제공하는 프로젝트다.

구는 이번 공모 선정으로 서울시 예산 1억1000만 원을 추가로 확보함에 따라 총 2억1000만 원의 예산을 바탕으로 더욱 내실 있는 유아 체육 프로그램을 운영할 방침이다.

올해는 어린이집 42개소, 유아 1080여 명이 프로그램에 참여하며, 체육시설 23여 개소와 연계해 풋살, 태권도 등 다양한 종목을 운영한다. 올해 프로그램은 4월부터 7월까지 4개월간 주 2~3회 정기적으로 운영된다.

특히 민간 체육시설의 유휴 시간을 활용해 운영함으로써 시설 활용도를 높이고, 어린이집에서는 경험하기 어려운 체육활동을 제공해 유아의 신체 발달과 균형 있는 성장을 지원한다.

구는 아이들의 안전을 최우선으로 챙긴다. 참여 어린이집과 체육시설 간 매칭을 통해 안정적인 수업 환경을 조성, 차량 이동 및 안전 관리까지 포함한 통합 운영체계를 구축했다. 또한 전문 지도자 외에 보조 교사를 함께 배치해 아이들의 안전을 빈틈없이 챙긴다.

영등포구 체육진흥과장은 “5년 연속 선정은 체계적인 운영이 인정받은 결과”라며 “아이들이 일상 속에서 자연스럽게 몸을 움직이며 건강하게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.