[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 황보라가 정신과 전문의로부터 육아에 부적합하다는 진단을 받았다.

뉴시스에 따르면, 14일 황보라의 유튜브 채널 ‘보라이어티’에는 ‘임신 준비 중 정신과에서 엄마 부적합 판단 받은 황보라’라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 시험관 시술에 집중하고 있는 황보라는 스트레스 해소를 위해 정신과 상담을 받았다.

황보라는 “어느 날부터 갑자기 힘이 하나도 없고 에너지가 바닥난 느낌”이라며 “완벽주의 성향이 더 심해진 것 같다. 잘해야 한다는 강박이 심해졌다. 제가 저를 너무 조이는 것 같다”고 했다.

그러면서 “남편이 내가 너무 예민해졌다고 한다”며 “남편의 말투가 거슬리고 힘들다. 그런데 남편이 변했다. 요즘 저한테 잘한다. 말도 예쁘게 하려고 한다”고 설명했다.

이에 의사는 “가만히 있어야 하는데 가만히 안 있고, 아이를 지켜봐야 되는데 그게 안 된다”라며 “이런 말을 해도 되는지 모르겠는데, 육아에 적합한 성격이 아니다”라고 했다.

황보라는 “꾸준히 아이를 앉혀서 밥을 먹여야 되는데 그게 안 된다. 가만히 못 있어서 또 일어나서 뭘 갖고 온다”고 공감했다.

그러자 의사는 “끝까지 지속하고 억제하는 능력이 부족하다. 요즘에 HSP(감각 자극에 대한 신경계 반응성이 높은 성향)라고 많이 얘기한다. 예전에는 그냥 넘길 일을 지금은 넘기지 못한다”하고 했다.