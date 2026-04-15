2026 기정예산 18조2124억 대비 3.0% 증가 민생·경제회복 4853억, 공익 필수경비 500억

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 2026년 기정예산 18조2124억원 대비 3.0% 증가한 18조7632억원, 추경규모 5508억원의 ‘2026년 제2회 추가경정예산안’을 지난 10일 시의회에 제출했다고 15일 밝혔다.

이번 추경에 대해 시 관계자는 “추가확보된 보통교부세를 재원으로 민생안정과 지역경제 활력 회복, 공익을 위한 재정지원 필수경비 등에 중점 배분해 고유가 충격은 최소화하고 위기를 기회로 전환하기 위한 기반을 마련하고자 추경안을 편성했다”고 밝혔다.

우선, 민생안정과 지역경제 활력 회복 대책에 4853억원을 편성했다. 고유가로 직접 타격을 입는 피해 분야 중 국가지원이 미치지 못하는 사각지대를 발굴해 지원한다.

착한가격업소 이용 시민에게 동백전 이용금액의 5% 추가 캐시백을 지원해 영세한 지역 착한가격업소 이용과 물가안정을 유도한다. 고유가 사태에 따른 시민 교통비 부담을 낮고 대중교통 이용을 유도하기 위해, K-패스 환급률을 30%에서 최대 83%까지 한시적으로 올린다.

소득 하위 70% 시민에게 계층별·지역별로 15만원에서 최대 60만원까지 지원하는 ‘고유가 피해지원금 사업’의 시비 매칭분 705억원을 편성해 서민층 부담을 덜어준다.

중소기업 수출애로 해소를 위한 바우처 지원한도를 현행 300만원에서 500만원으로 늘리고, 신발산업의 수출경쟁력 강화를 위해 해외 물류비 지원한도도 현행 200만원에서 500만원으로 높인다. 지역 수산식품기업의 수출원가 부담완화와 국제경쟁력 강화를 위해 업체당 1000만원 한도로 포장재 구매비의 30%를 지원한다.

대중교통 활성화와 시민 교통편의를 위한 부산교통공사 재정지원금 122억원, 안정적인 공공의료 수행과 경영개선을 위한 부산의료원 출연금 78억원을 편성한다. 기초자치단체의 재정보강을 위한 자치구 조정교부금 300억원을 편성해 고유가에 따른 자치구의 자체 대책을 뒷받침한다.

박형준 시장은 “고유가 피해지원을 위한 긴급추경으로 국가지원이 미치지 못하는 사각지대를 발굴하고 기업에게 필요한 맞춤형 지원책을 담았다”며 “소중한 재원을 적기에 투입해 고유가 피해회복에 실질적 도움이 될 수 있도록 신속히 집행하겠다”고 말했다.