카자흐스탄·오만·사우디아라비아·카타르 등 4개국 방문 성과 “확보한 원유·나프타 호르무즈 봉쇄 무관한 대체공급선에서 도입될 예정” “석유최고가격제 가격 조정 필요한지 토론중”

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 강훈식 대통령실 비서실장은 15일 “연말까지 원유 2억7300만 배럴, 나프나도 최대 210만톤을 추가로 확보했다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 중앙아시아와 중동 4개국을 방문하고 돌아온 성과를 발표하며 이같이 밝혔다.

원유 2억7300만 배럴은 지난해 기준 국내 경제가 정상운영되는 상황에서 세달 이상 쓸 수 있는 물량이며 나프타 210만톤은 지난해 기준 한달치 수입량 수준이다.

강 실장은 “이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 봉쇄와 무관한 대체공급선에서 도입될 예정”이라면서 “국내 수급안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것으로 생각하고 있다”고 했다.

지난 7일 출국한 강 실장은 이번 방문을 통해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아, 카타르 등 4개국을 방문하고 전일 귀국했다고 밝혔다.

먼저 카자흐스탄을 방문해 카심 조마르트 토카예프 대통령을 만나 무역·투자 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다. 카자흐스탄은 세계 12위 원유 생산국이며 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 경로로 수출되기 때문에 원유수입선 다변화에 있어 의미있는 국가다.

강 실장은 “카자흐스탄과 정부간 협의를 통해 원유 1800만 배럴을 확보했다”면서 “추가로 양국간 고위급 직접소통 채널을 새롭게 구축했다”고 전했다.

이어 다음으로 방문한 오만 역시 “호르무즈 해협 봉쇄와 직접적 영향권에서 벗어나 있는 국가”라고 설명하며 “(호르무즈) 해협 안쪽에 정박 중인 우리 국적선박 26척이 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 오만 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다”고 했다.

그러면서 오만의 에너지광물자원부 장관 등을 만나 “원유 약 500만 배럴과 나프타 최대 160만톤을 공급하겠는 약속을 받았다”고 전했다.

이어 우리나라에서 원유 수입량이 가장 많은 사우디아라비아를 만나서는 “대한민국이 원유와 나프타가 부족해 어려움을 겪지 않도록 한국에 최우선적으로 공급하겠다고 약속 받았다”고 전했다.

구체적으로는 “(전쟁상황으로) 선적여부가 불확실 했던 약 5000만배럴 원유를 4~5월 중에 홍해에 인접한 대체항만 등을 통해 차질없이 선적하기로 확실하게 약속 받았다”면서 “올해 연말까지 최대한 많은 물량을 공급하갰다 약속했다”고 전했다.

당초 방문 계획이 없었던 카타르의 경우 중동전쟁의 휴전 합의 소식이 전해진 지난 8일 현지에서 긴급하게 결정된 사항이라고 강 실장은 설명했다.

강 실장은 “이번 카타르 방문을 통해 지난 3월 UAE 방문에 이어 사우디아라비아 5만 카타르까지 걸프 지역 주요 국가와 고위급 협의 체계를 완성해 나가는 계기가 됐다”며 “우리 측은 호르무즈 해협이 다시 개방되는 대로 한국과 체결된 LNG 수출 계약이 적기에 차질 없이 이행되기를 희망한다는 입장을 전달했다”고 소개했다.

이어 “양국은 공통으로 전략적 가치를 두고 있는 AI 분야 및 산업 분야 전반의 투자 협력에 대해서 확대하고 구체화하기로 합의했다”며 “타밈 국왕은 중동 정세가 안정되는 대로 한국을 방문할 수 있기를 기대한다고 했다”고 말했다.

강 실장은 전세계적으로 에너지 부족 상황이 심각한 상황에서 위 4개 국가가 우리 나라에 선제적으로 에너지를 공급하게 된 배경에는 첫번째로 각국과 맺고 있는 ‘신의’가 바탕이 됐을 것이라고 대답했다.

그러면서 “카자흐스탄은 우리와 향후 핵심광물자원 개발, 도시개발을 하고 싶은데 어려울 때 도와줘야한다는 공감대가 형성 됐다고 생각한다”면서 “저희와 신의가 잘못 된다면 향후 장기적인 수출국가로 위상에 타격이 있을 수 있다는 점이 작동했을 것으로 판단한다”고 했다.

국내적으로 석유 최고가격제 가격을 조정할 수 있다는 점도 강조했다.

강 실장은 “석유최고가격제 시행은 하는데 가격이 문제”라면서 “가격의 문제에 대해 조정이 필요한지 (정부에서) 토론중에 있다”고 했다.

이재명 대통령은 전날 국무회의에서 석유 최고가격제 도입 이후 유류 소비가 증가한 점을 거론하며 “가격을 내려놓는 것이 100% 잘한 일이냐 반론이 있다”고 지적했다.

강 실장은 프랑스, 영국, 독일이 미국을 제외하고 호르무즈 해협 해상 운송을 재개하기 위해 국제 연합을 추진하는 것에 대해 “관련국들과 회의 내용에 대해 조정·소통하고 있다”면서 “참석을 검토중에 있다”고 했다.