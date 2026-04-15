경기 포천 자동차부품 수출기업 찾아 ‘중동전쟁 리스크 기업 수출 지원“ 긴급지원바우처, 해외공동물류센터 등 추경 총 1389억원 신속 투입

[헤럴드경제=배문숙 기자]여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 15일 “추기경정예산 등 정부 정책의 효과가 수출 기업에 신속히 전달될 수 있도록 집행에 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

여 본부장은 이날 경기 포천 자동차 부품 수출 기업 ‘디온리 오토모티브’를 찾아 “중동 전쟁 리스크 장기화로 수출 현장의 어려움이 심화하고 있다”며 이같이 말했다.

이어 “추경으로 확보한 1389억원의 수출 지원 예산을 신속히 집행해 기업 피해를 최소화하고 시장 다변화 등 대응을 적극 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.

산업부는 중동 위기가 심화한 지난달 이미 중동 수출 기업의 물류비 등 지원을 위해 총 185억원 규모의 수출바우처를 신속히 투입하고, 중동 수출 금액이 큰 기업을 위해 3일 이내 바우처를 발급하는 패스트 트랙을 시행하고 있다.

이날 방문한 디온리 오토모티브 역시 패스트 트랙을 활용해 수출 물류 차질에 대응하고 있다.

디온리 오토모티브는 2007년 설립 이후 중동 지역 수출 비중이 전체 매출의 99%에 달할 정도로 중동 의존도가 높아 중동전쟁으로 인한 물류 및 거래선 유지에 촉각을 곤두세우고 있다.

회사 관계자는 “산업부의 긴급 지원 바우처 패스트 트랙을 통해 기존에는 40일가량 걸리던 바우처 선정 절차가 3일로 단축되면서 신속히 지원받을 수 있어 다행”이라며 “전쟁위험 할증료, 우회 운송비 등 추가 물류비 정산에 바로 활용할 계획”이라고 말했다.

해당 기업은 이번 추경을 통해 기존 대비 25% 상향된 최대 7천500만원까지 물류비 지원을 받을 수 있게 됐다.

산업부는 추경 확정 직후인 지난 13일 긴급 지원 바우처와 해외 공동 물류센터, 중동 해외 지사화 등 3개 수출 지원 사업을 즉시 공고했으며 패스트 트랙 기준 완화 등 신속한 지원에 나서고 있다고 밝혔다.

무역보험공사 출연을 통해 무역금융 지원 규모를 기존 3조9000억원에서 3조원을 더해 추가로 공급한다.

또 산업부는 공급망 불안이 심화한 수입 기업에 대한 자금 지원을 확대하고 대체 수출시장 개척을 위한 단기 수출보험 공급을 강화하는 한편 물류 차질과 원자재 수급 불안 등으로 어려움을 겪는 중소기업에 대한 긴급 유동성 지원도 병행할 방침이다.