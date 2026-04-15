거점국립대 3곳에 1000억원 추가 지원 브랜드 단과대·AI 거점대학 지원 강화 나머지 6곳 대학은 교당 300억원 지원 “성공 모델 만들고 나머지 6개 대학에 확산”

[헤럴드경제=김용재 기자] 이재명 대통령이 대선 공약과 국정과제로 제시했던 ‘서울대 10개 만들기’가 실제 사업 단계에선 거점국립대 3개교 집중 투자안으로 좁혀졌다. 교육부는 제한된 예산 여건에서 ‘전략적 선택’이라 설명했지만 나머지 6개 대학은 상대적으로 적은 지원에 그쳐 공약 취지가 후퇴했다는 비판을 피할 수 없게 됐다.

최교진 교육부 장관은 15일 정부세종청사에서 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표하고 거점국립대 3곳을 선정해 성장엔진 브랜드 단과대학과 인공지능(AI) 거점대학 사업을 묶어 교당 약 1000억원을 추가 지원한다고 밝혔다. 이번 방안은 국정과제인 ‘서울대 10개 만들기’의 첫 단계로, ‘5극 3특’ 권역별 성장엔진 산업에 필요한 인재를 거점국립대가 길러내도록 하는 데 초점이 맞춰졌다.

이번 방안의 핵심은 3개 거점국립대에 대한 패키지 지원이다. 교육부는 이들 대학에 성장엔진 분야 브랜드 단과대학과 특성화 융합연구원을 설치하고 AI 교육·연구 거점 기능까지 함께 부여하기로 했다. 브랜드 단과대학과 연구거점 육성에는 3개교에 총 1200억원, AI 거점대학 육성에는 총 300억원이 투입된다. 대학과 기업이 공동으로 교육과정을 설계하고 공동연구소를 운영하는 방식으로 학부-대학원-연구소를 한 축으로 묶어 인재를 키우겠다는 것이다.

학생 지원도 대폭 강화한다. 교육부는 등록금과 생활비를 포괄 지원하는 특별장학과 학부생 연구참여, 대학원생 연구장학금 등을 통해 연 1500명 안팎의 학생을 집중적으로 육성할 계획이다. 기업과 출연연의 우수 연구원이 대학 교원을 겸직하도록 하고 성과가 뛰어난 교원에게는 별도 트랙을 통해 처우와 연구비, 장비를 패키지로 지원하기로 했다.

AI 교육은 특정 학과를 넘어 대학 전반으로 확산한다. 교육부는 거점국립대 안에 AI 학사조직과 총장 직속 전담기구를 두고 비전공자도 전공과 AI를 결합한 융합교과를 이수할 수 있도록 할 방침이다. 전공과 관계없이 모든 학생이 AI 기초역량과 윤리 소양을 갖추도록 ‘AI 기본교육 필수 이수제’도 도입한다.

3개 대학 외 나머지 거점국립대 6곳에 대한 지원도 병행된다. 교육부는 전체 거점국립대의 학부 교육 혁신과 산학연 성장 브리지 구축, 공유대학 확대 등을 위해 나머지 대학에도 교당 300억~400억원 수준의 추가 지원이 이뤄질 것이라고 언급했다.

다만 당초 ‘서울대 10개 만들기’ 취지에서 후퇴했다는 비판을 피할 수 없을 것으로 보인다. 거점국립대 9곳 전체를 육성하는 대신 3곳에 먼저 집중적으로 지원하면서 지역 내 대학 간 격차를 키울 수 있다는 우려가 교육계 안팎에서 나오고 있기 때문이다.

교육부 관계자는 이를 두고 “한정된 예산 내에서 빠르게 정책 성과를 내기 위한 전략적 선택”이라고 해명했다. 우선 3개 대학에서 성공 모델을 만든 뒤 성과를 바탕으로 나머지 6개 대학과 다른 지역으로 단계적으로 확산하겠다는 입장이다.

기업 참여 여부도 이번 사업 성패를 가를 변수로 꼽힌다. 교육부는 지난 3월 산업통상자원부와 공동으로 기업 설명회를 열었고 대기업을 포함한 30개 기업이 참여했다고 밝혔다. 개별 기업들과도 수요와 참여 방식 등을 놓고 접촉을 이어가고 있다는 설명이다.

교육부 관계자는 “이번 방안은 단순한 대학 재정지원이 아니라 지역 산업과 대학, 인재를 함께 묶는 국가균형성장 프로젝트”라며 “거점국립대를 지역 성장의 핵심 거점으로 육성해 지역에서 배우고 연구하고 취업하는 선순환 구조를 만들겠다는 취지”라고 말했다.

추가로 1000억원의 지원을 받는 3개 대학은 아직 확정되지 않았다. 교육부는 5월 초 선정계획을 안내한 뒤 대학별 신청을 받아 산업통상자원부의 성장엔진 확정 이후 최종 지원대학을 발표할 예정이다.

최교진 교육부 장관은 “수도권 일극 체제를 극복하기 위해 지역인재 양성이 필수 과제”라며 “지방대학 육성을 통해 지역의 인재가 국가성장의 핵심 원동력이 되는 기반을 마련하겠다”라고 말했다.