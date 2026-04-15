충청지역 청소년 클래식 악기 무상 교육 13년째 지속…올해 신규 단원 선발 완료

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화그룹은 대표적인 사회공헌 프로그램인 ‘한화청소년오케스트라’의 올해 신규 단원 선발을 완료하고 지난 14일 첫 교육을 진행했다고 15일 밝혔다. 60여명의 단원들은 앞으로 1년여간 음악 교육을 받게 된다.

올해로 13년째인 한화청소년오케스트라는 한화그룹과 한국메세나협회가 함께 운영하는 음악교육 프로그램이다. 천안과 청주 지역 내의 클래식 음악을 접하기 어려운 초∙중∙고교생들을 대상으로 전 과정을 무상으로 지원해 예술교육 사각지대 해소에 앞장서 왔다.

한화청소년오케스트라의 철학은 ‘엘 시스테마’다. 이는 1975년 시작된 베네수엘라의 세계적인 사회공헌형 음악교육 모델로, 음악 기술 습득을 넘어 소외계층 청소년들이 자존감과 공동체 의식을 함양하고 삶의 주체적인 일원으로 성장하도록 돕는데 목적이 있다.

이재명 대통령도 작년 6월 문화예술인과의 만남에서 엘 시스테마를 언급하며 청소년 대상 음악교육을 정책적으로 뒷받침할 필요성이 있음을 강조했다. 단원들은 전문 강사진으로부터 체계적인 악기 레슨을 받는 것은 물론 오케스트라 합주를 통해 협동과 소통의 가치를 체험하게 된다. 수료 단원 중 음악대학에 진학하는 사례가 나오기도 했다.

한화그룹은 한화청소년오케스트라 외에도 ▷초등학교 친환경 돌봄교실 조성 사업 ‘맑은학교 만들기’ ▷중학생 우주과학 인재 육성 사업 ‘우주의 조약돌’ ▷고등학생 대상 과학 경진 프로그램 ‘한화사이언스챌린지’ 등을 통해 청소녀 대상 사회공헌 활동을이어가고 있다.