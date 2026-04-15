지드래곤·태양·대성, 시너지 폭발 솔로 무대부터 9년 만의 팀 퍼포먼스 트로트의 역습…‘날 봐, 귀순’ 떼창

[헤럴드경제=고승희 기자] 그야말로 ‘왕의 귀환’이다. K-팝을 정의한 명실상부 ‘K-팝 레전드’ 빅뱅이 코첼라를 ‘뱅첼라’로 만들었다. 데뷔 20주년의 포문을 제대로 열어젖힌 빅뱅의 무대는 무수히 많은 ‘뱅봉’(왕관 모양의 빅뱅 응원봉)과 한국어 떼창으로 일렁였다.

빅뱅은 지난 12일(현지시간) ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’의 주요 무대인 아웃도어 시어터(Outdoor Theatre)에 올라 약 67분간 몰아치는 퍼포먼스를 선보였다. 이번 공연은 2017년 ‘라스트 댄스’ 투어 이후 무려 9년 만에 세 멤버(지드래곤, 태양, 대성)가 ‘빅뱅’의 이름으로 함께한 공식 무대였다.

압도적 오프닝과 ‘K-트로트’의 유쾌한 습격

빅뱅의 등장으로 코첼라는 한국어 떼창의 진풍경이 펼쳐졌다. 라이브 밴드의 강렬한 사운드와 함께 ‘뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)’의 도입부가 울려 퍼지자 현장은 순식간에 달아올랐다. 이어진 ‘판타스틱 베이비’, ‘맨정신’ 메들리는 현지 관객들을 아드레날린의 정점으로 이끌었다.

이날의 백미 중 하나는 대성의 솔로 무대였다. 대성은 ‘한도초과’에 이어 자신의 히트곡 ‘날 봐, 귀순’을 열창, 유쾌한 에너지를 발산했다. 생소할 수 있는 트로트 리듬임에도 불구하고, 현장 관객들은 중독성 강한 후렴구를 한국어 가사 그대로 ‘떼창’하며 화답했다. K-팝의 장르적 경계를 허문 빅뱅만의 내공이 빛난 순간이었다.

멤버들의 존재감도 독보적이었다. 태양은 ‘링가 링가’를 부르며 상의를 탈의하는 파격 퍼포먼스로 열기를 더했고, 지드래곤은 신곡 ‘파워(POWER)’와 태양과의 유닛곡 ‘굿 보이(GOOD BOY)’를 통해 대체 불가능한 K-팝 레전드의 어제와 오늘을 보여줬다.

공연 후반부, 감성적인 밴드 편곡으로 재탄생한 ‘하루하루’와 ‘거짓말’이 흐르자 객석의 열기는 더해졌다. 마지막 곡 ‘봄여름가을겨울’을 부르며 서로의 손을 맞잡은 멤버들은 9년이라는 공백이 무색한 완벽한 합을 증명했다.

“20주년 성인식은 이제 시작”…글로벌 투어 예고

지드래곤은 무대 위에서 “여기까지 오는 데 참 오래 걸렸다. ‘B 투 더 G 투 더 뱅 이즈 백(B to the I to the G to the Bang’ is back)!”이라고 외치며 복귀를 공식화했다.

그러면서 “2026년 빅뱅의 20주년은 이제 막 시작됐다. 곧 ‘성인식’처럼 화려하고 재미있는 이벤트가 기다리고 있으니 기대해 달라”고 덧붙여 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

이날의 공연으로 ‘뱅첼라(빅뱅+코첼라)’라는 신조어를 탄생시킨 이들은 오는 19일 다시 한번 코첼라 무대에 오른다.

태양은 “우리의 음악과 열정을 이렇게 공유할 수 있어 기쁘다”라며 “오늘 밤 ‘코첼라’ 무대는 우리에게 많은 의미가 있어요. 빅뱅으로 앞으로 예정된 것들을 진심으로 고대하고 있다”고 진심을 전했다.

미국 빌보드는 빅뱅의 코첼라 무대에 “빅뱅이 왜 K-팝의 왕인지 증명했다”고 평했고, 뉴욕타임스는 “과거의 회상이 아닌 새로운 챕터의 선언”, NME는 “아이돌의 정의를 바꾼 아티스트의 귀환”이라고 평가했다.

이를 기점으로 YG엔터테인먼트와 함께하는 20주년 기념 글로벌 투어의 대장정을 본격화하며 전 세계 음악 시장에 다시 한번 지각변동을 일으킬 전망이다.