[헤럴드경제=문영규 기자] 더불어민주당 천영미 안산시장 예비후보가 자신의 음주운전 전력을 정당화하는 과정에서 이재명 대통령의 전과를 언급하며 논란이 일자 사과했다.

천영미 후보는 14일 입장문을 통해 “과거의 운전 사실과 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산된 부적절한 언행 논란에 대해 안산 시민과 당원들에게 고개 숙여 사과한다”고 밝혔다.

그는 “19년 전 음주운전을 했던 잘못에 대해 어떠한 이유로도 가볍게 여길 수 없다고 생각한다”며 “그 일은 분명한 제 잘못이며 지금도 깊이 반성하고 있다”고 말했다.

천 후보는 지난 11일 박해철(안산병) 국회의원 지역사무실에서 열린 민주당 안산시장 예비후보 정견 발표회 당시 상대 후보 측의 공세에 “저 음주 전과 한 번 있다. 이재명 대통령도 전과가 있다. 이재명 대통령 안 찍었느냐”고 말했다. 그러면서 “그런 부분 조심해주시고 정중하게 사과해달라”고 요구했다.

하지만 이 발언을 담은 영상이 SNS 등으로 확산하며 거센 비판이 일었다. 과거 자신의 음주운전을 대통령의 사례와 빗대어 옹호하려 한 것이 부적절했다는 지적이다.

일부 누리꾼들은 “잘못한 사람이 오히려 큰소리를 친다”, “적반하장도 유분수”라는 등 비판적인 댓글을 달기도 했다.

천 후보는 “당시 제 잘못을 인정하는 마음으로 말씀드렸으나, 그 과정에서 감정을 충분히 절제하지 못했다”며 “공인의 자세로 더욱 신중하고 절제된 언행을 했어야 함에도 그러지 못한 점을 무겁게 받아들인다”고 고개를 숙였다.

또한 “이번 일을 계기로 더욱 낮은 자세로 스스로를 돌아보겠다”며 “앞으로 말보다 책임 있는 행동으로 시민 여러분의 신뢰를 회복해 나가겠다”고 다짐했다.

천 후보는 전 경기도의원 출신으로 김철민·김철진·박천광 예비후보와 함께 2차 경선에 올라가 있다.