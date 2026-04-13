‘2026 민선 8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’서 3년 연속 최우수(SA) 등급 달성 공약이행완료율 87.8%, 2025년 목표달성률 89.6% 기록… 공약 이행 성과 가시화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 한국매니페스토실천본부가 주관한 ‘2026 민선 8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 3년 연속 최우수(SA) 등급을 달성했다고 밝혔다.

한국매니페스토실천본부는 지난 2월부터(평가기준일 2025년 12월 31일) 전국 기초단체장을 대상으로 ▷공약 이행 완료 ▷2025년 목표 달성도 ▷주민 소통 ▷웹소통 ▷공약 일치도 등 5개 분야를 평가한 결과를 SA부터 F등급까지 6단계로 구분해 발표했다.

노원구는 2025년 12월 31일 기준 공약이행완료율 87.8%, 목표달성률 89.6%를 기록하며 공약 이행의 성과를 수치로 입증했다.

이는 민선 8기 4개년에 걸쳐 추진해 온 125개 공약사업의 성과가 본격적으로 나타난 결과다.

특히 주요 공약들이 실질적인 완료 단계에 이르며 가시적인 성과를 보이고 있다. 2025년에는 수락산 자연휴양림 ‘수락휴’, 공릉구민체육센터, 초안산 순환산책로 조성, 동부간선도로 노원교 방향 진·출입 램프 신설 등 핵심 사업이 잇달아 완료됐다.

또, 자전거 문화센터, 중계문화보건센터, 중계구민체육센터 등 대형 사업도 착공에 들어가 사업 추진에 속도를 내고 있다.

민선 8기 임기 마무리 단계에 접어든 현재, 구는 남은 공약의 완주에도 박차를 가하고 있다. 2026년 상반기에는 ▷청소년 레포츠 체험시설 ‘점프’ ▷서울어울림체육센터 준공이 예정되어 있으며, ▷중랑천 보행교량 ▷한일아파트~한천교 동서연결도로 공사도 본격 추진될 계획이다.

구는 ‘내일이 기대되는 문화도시 노원’을 비전으로 ▷미래도시 ▷교통도시 ▷문화도시 ▷힐링도시 ▷교육도시 ▷건강복지 도시 등 6대 분야 125개 공약사업을 추진해 왔다. 임기 마지막까지 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 행정 역량을 집중한다는 방침이다.

오승록 노원구청장은 “민선 8기 동안 구민과의 약속을 지키기 위해 전 직원이 함께 노력해 온 결과가 3년 연속 SA등급으로 이어진 것 같다”며 “남은 공약도 차질 없이 마무리해 ‘내일이 기대되는 문화도시 노원’을 완성하겠다”고 말했다.