[헤럴드경제=이원율 기자]‘로봇굴기’라는 말이 나올 만큼 중국이 로봇산업 발전에 관심을 쏟는 가운데, 최근 한 업체의 휴머노이드가 단거리 달리기에서 초속 10m가 넘는 기록을 세웠다.

13일 중국 로봇업체 유니트리(위수커지)는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 지난 11일 자사 H1 모델이 육상경기장 트랙을 뛰는 영상을 공개했다. 그러면서 “다시 (휴머노이드 달리기 속도)세계 기록을 깼다”고도 했다.

영상 속 측정 장비에는 초속 10.1m가 쓰였다. 자메이카 출신의 전 육상선수 우사인 볼트가 2009년 100m 달리기 세계기록(9초58)을 세웠을 당시 속도는 초속 10.44m 정도였다.

유니트리 측은 “측정 장비에 오차가 있을 수 있지만, 최대 속도는 초속 10m 정도”라며 다리 길이 80㎝에 무게 62㎏으로 일반인과 비슷한 체형의 휴머노이드가 세계 챔피언의 속도로 달렸다고 주장했다.

유니트리 측은 이번 속도 측정을 위해 머리와 손 부위를 없애 무게와 공기 저항을 줄인 것으로 알려졌다.

앞서 왕싱싱 유니트리 최고경영자(CEO)는 올해 안에 휴머노이드의 100m 달리기 기록이 볼트의 세계 기록을 넘어설 것이라고 전망했다.

지난해 열린 세계 휴머노이드 운동회 100m 경주에서는 다른 업체가 만든 ‘톈궁 울트라’가 21.5초로 우승했다.

중국은 미중 기술 경쟁의 격화 속 제15차 5개년 계획(2026~2030년)을 통해 향후 5년간 AI·휴머노이드 등 과학기술 자립·자강에 속도를 내겠다고 공언한 바 있다.

올해 초에는 중국중앙(CC)TV를 통해 로봇쇼가 중국 전역에 중계되는 등 대중들의 대한 과학기술 노출도 늘리고 있다.

그런 한편, 지난해 12월 뉴욕타임스(NYT)는 아직 이러한 로봇들이 인간의 노동을 대체할 만큼의 숙련도는 부족해 상업성은 여전히 크게 떨어진다는 지적이 전문가들로부터 나온다고 전하기도 했다.

당시 전문가들은 휴머노이드 로봇들이 일정 패턴을 따르도록 프로그래밍되기는 했지만, 갑자기 발생한 특정 상황에서 반응하는 데는 어려움이 있다고 지적했다.

시장조사업체 트렌드포스의 연구 관리자인 P.K. 쩡은 당시 “휴머노이드 로봇의 활용처가 없다면 제품을 출하할 수 있다고 해도 어디에 팔아야 할지도는 모르는 것”이라고도 했다.

다만 미국의 주요 연구소와 대학들이 유니트리의 제품을 구입해 활용 가능성을 시험하는 점 등은 중국 내 고무적인 상황으로 평가됐다.

중국 로봇 기업들은 지방정부 지원과 국가 지원 헤지펀드를 통해 가격 경쟁력을 확보 중이다. 이같은 막대한 투자 지원에 힘입어 업계에서는 수많은 공장이 더 가동되고 있는 모습이다.