12대 심평원장 취임 “국민이 체감하는 보건의료 서비스 지속 확대”

[헤럴드경제=이태형 기자] 홍승권 건강보험심사평가원장은 13일 “의료현장과 정부의 다양한 목소리를 균형 있게 반영해 의료 전달체계 개선과 공공의료 기능 강화를 뒷받침하겠다”고 말했다.

홍 원장은 이날 강원특별자치도 원주시 본원 2층 대강당에서 열린 취임식에서 “최근 보건의료 환경의 급격한 변화로 심평원의 역할이 더욱 중요해지고 있는 상황에서 심평원장으로서 맡은 바 책임에 성실히 임하겠다”며 취임 각오를 밝혔다.

홍 원장은 또 “지역·필수의료 강화와 국민 의료비 부담 완화 등 주요 국정과제가 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다”며 국정과제 추진에도 강한 의지를 드러냈다.

홍 원장은 이어 ▷클라우드 기반 인공지능 전환(AX) 적극 추진 ▷국민이 체감할 수 있는 보건의료 서비스 지속 확대 ▷심사·평가 패러다임 개편 등 앞으로의 계획도 제시했다.

홍 원장은 서울대병원 정보화실·의생명연구원, 가톨릭대학교 인천성모병원을 거쳐 록향의료재단 이사장 등을 역임하며 보건의료 정책과 의료 현장에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아왔다.

현재는 (사)한국일차보건의료학회 학회장을 맡아 일차 의료 강화와 보건의료 전달체계 개선을 주도하는 등 임상 현장과 학계를 아우르는 보건의료 전문가로 의료 현장과 정책을 연결하는 균형 잡힌 리더십을 갖춘 인물로 평가된다.

신임 원장의 임기는 2026년 4월 13일부터 2029년 4월 12일까지 3년이다.