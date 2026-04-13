산림청, 가족과 걷기 좋은 이팝나무길 추천…청계천 이팝나무길 등 도심속 소중한 녹색자산 소개

[헤럴드경제= 이권형기자] 우리 주변에서 쉽게 만날 수 있는 이팝나무 가로수는 예로부터 수북하게 담긴 쌀밥 같이 생겨 ‘이밥나무’라고 불렸으며, 5월이면 나무 전체가 하얀 꽃으로 뒤덮여 장관을 이룬다.

산림청은 13일 따스한 봄기운과 함께 연인 가족들이 걷기 좋은 전국의 손꼽히는 이팝나무 가로수길을 추천했다.

서울시 종로구 관철동 청계천 이팝나무길은 하얀 꽃이 만개해 거리가 온통 흰 눈으로 뒤덮인 듯 아름다운 분위기를 연출한다. 겨울 한 철을 제외하고는 항상 푸르름이 가득한 나무를 볼 수 있어 서울의 자랑거리다.

충북도 진천군 진천읍 신정교 이팝나무길은 백사천을 따라 길 양옆으로 식재돼 있어 하얀 꽃 터널을 산책할 수 있는 지역 명소로 많은 시민들의 발걸음이 이어지는 장소이다.

이 외에도 봄철 몽글몽글 하얀 꽃이 피어 아름다운 경관을 연출하는 이팝나무길은 ▷충북도 청주시 남일면 신송교∼고은교, ▷대구시 남구 봉덕로, ▷대전시 유성구 온천로(유성온천공원 주변) 등이 있다.

이광호 산림청 산림보호국장은 “가로수는 우리 집 앞, 출근길에서 사계절의 변화를 가장 먼저 알려주는 도심 속 소중한 녹색 자산이다”며 “시민들이 일상 속 위로를 받을 수 있도록 건강한 가로수 조성·관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.