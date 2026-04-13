도시개발·복합개발 등 다각도 협력 기대 김한모 회장 “회원사 해외진출 지원”

[헤럴드경제=서정은 기자] 한국디벨로퍼협회가 베트남과 부동산 개발 협력 확대에 나선다.

한국디벨로퍼협회는 13일 쩐 비엣 하인 뉴탓코(Newtatco Corp) 회장을 국제위원회 고문으로 위촉하는 행사를 가졌다고 이날 밝혔다.

협회는 회원사들의 베트남 시장 진출을 체계적으로 지원하기 위해 이를 준비했다. 쩐 비엣 하인 회장은 베트남 내에서 다양한 사업 경험과 대외협력 역량을 갖춘 인물로 평가받고 있다.

국제위원회 고문으로서 협회 회원사들이 베트남에서 추진하는 부동산 개발, 투자, 파트너십 구축 과정에서 현지 자문과 협력 창구 역할을 수행할 예정이다. 도시개발, 복합개발, 산업단지, 주거, 관광개발 등 다양한 분야에서 양국 간 교류와 협력이 더욱 활성화될 것으로 기대된다.

김한모 한국디벨로퍼협회장은 “베트남은 높은 성장성과 개발 잠재력을 지닌 매우 중요한 시장”이라며 “이번 자리를 계기로 회원사들이 베트남 현지에서 실질적인 협력 기반을 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 김 회장은 “협회는 해외 유관기관 및 주요 인사들과의 협력 네트워크를 지속적으로 확대해 회원사들의 글로벌 진출을 적극 지원하고, 한국 부동산개발산업의 국제 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 강조했다.