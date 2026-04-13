G20서 경제성장 제약 및 글로벌 불균형 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 글로벌 투자 유치와 국제 공조 강화 등을 위해 방미길에 오른다.

13일 재정경제부에 따르면 구 부총리는 한국경제 투자설명회(IR) 개최와 글로벌 금융회사 면담, 주요 20개국(G20) 및 주요 7개국(G7) 재무장관 회의 참석 등을 위해 이날 저녁 미국으로 출국한다.

구 부총리는 14일(현지시간) 미국 뉴욕에서 글로벌 주요 투자기관을 대상으로 한국경제 투자설명회를 열고 한국 경제의 견조한 펀더멘털과 중동 상황 대응, 외환·자본시장 개혁, 인공지능(AI) 대전환 등 핵심 정책 방향을 설명할 계획이다.

특히 한국 경제의 글로벌 경쟁력과 정부의 정책 추진 의지를 강조하며 적극적인 투자 유치를 당부할 예정이다.

구 부총리는 같은 날 아폴로, 블랙록, 핌코 등 글로벌 자산운용사 최고경영진과 면담을 갖고 최근 세계 경제와 국제금융시장 상황을 논의한다. 이 자리에서 한국 정부의 외환·자본시장 개혁 노력에 대한 관심과 지지를 요청할 방침이다.

이어 16~17일 워싱턴 D.C.에서 열리는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석해 경제성장 제약요인과 글로벌 불균형 등을 주제로 투자 활성화 및 성장률 제고 방안을 논의한다. 같은 기간 G7 재무장관 회의 특별세션에도 참석해 글로벌 불균형과 핵심 광물 문제를 중심으로 논의에 참여할 예정이다.

또 국제통화기금(IMF) 이사국 대표로서 국제통화금융위원회(IMFC) 회의에 참석해 세계 경제 상황과 대응 방안, IMF의 역할 등에 대해 논의한다.

부총리는 이번 방미 기간 동안 IMF, 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB), 아시아인프라투자은행(AIIB) 등 국제금융기구 수장과 프랑스·호주·우즈베키스탄 등 주요국 재무장관과의 면담을 통해 세계 경제 현안과 위기 대응, 경제 협력 방안을 논의할 계획이다.