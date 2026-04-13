[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 부산본부세관과 부산항·진해신항의 통합물류 체계를 견고히 하고, 부산항을 세계 최고 수준의 스마트 메가포트로 육성하기 위한 ‘부산항 세관 통합검사장 부지 조성 및 제공을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다.

현재 건설중인 진해신항이 스마트 메가포트로 도약하기 위해서는 첨단 하역 시스템에 걸맞은 신속한 통관 서비스 제공이 필수이므로 이번 협약으로 현재 부산항 내에 분산된 세관 검사장들을 한곳으로 집약해 화물의 검사부터 반출까지 한 번에 처리되는 원스톱 통관체계가 마련된다.

BPA에서 제공할 부지는 부산항 신항과 진해신항의 정중앙에 위치한 지리적 요충지다. 부산항의 현재와 미래를 잇는 핵심 거점에 통합검사장을 배치함으로써 부산항 물류 흐름을 유기적으로 연결하고 진해신항 확대에 대비한 물류 효율을 극대화할 계획이다.

송상근 BPA 사장은 “세계 최고 수준의 메가포트 인프라에 걸맞는 통관 여건을 조성함으로써 부산항의 운영 효율성을 높이고, 보다 편리하고 신속한 항만 서비스를 제공할 수 있도록 인프라 구축에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.