네이버 스마트스토어 개설, 상세 페이지 제작 등 실습 위주의 교육 진행 수료생에게 팝업 스토어 참여기회 제공, 우수 교육생에게는 라이브 방송 기회

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 지역 내 소상공인의 온라인 판로 확대를 돕기 위해 ‘상반기 소상공인 디지털 전환 교육’을 개최, 오는 20일부터 참가자를 모집한다.

이번 교육은 온라인 판매에 어려움을 느끼는 소상공인들이 실전에 필요한 노하우를 손쉽게 습득할 수 있도록 기획됐다.

교육 과정은 AI 기술을 접목한 실무 중심으로 구성된다.

주요 내용은 AI 시대의 이커머스 트렌드 변화와 채널별 알고리즘 분석, 스마트 스토어 및 블로그 상위 노출을 위한 키워드 전략이다.

아울러 AI를 활용한 제품 연출 컷과 홍보 카피 제작, 상세 페이지 기획, 라이브커머스 실전 교육 등 소상공인에게 실질적인 도움이 되는 실습 과정이 포함된다.

교육 수료생에게는 다양한 판로 지원 혜택이 주어진다. 수료생에게는 소상공인 임시 매장인 ‘소담몰’에서 팝업 스토어 입점 기회가 제공되며, 우수 교육생에게는 네이버 쇼핑 라이브 방송 기회를 부여한다. 특히 구는 라이브커머스 운영을 위해 쇼호스트와 촬영 스튜디오, 전문 장비 등을 지원하며 기업당 최대 1시간까지 라이브 송출을 도울 계획이다.

교육은 영등포구 소재 소상공인을 대상으로 5월 12일부터 26일까지 총 5회에 걸쳐 온·오프라인으로 동시에 진행되며, 오프라인 교육은 소담스퀘어 당산(양평로 2) 6층 강의실에서 진행된다.

참가를 희망하는 소상공인은 4월 20일부터 5월 8일까지 홍보 포스터에 게시된 ‘네이버폼’ 양식으로 신청할 수 있다. 자세한 내용은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판을 확인하거나 영등포구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

영등포구 일자리경제과장은 “이번 교육을 통해 소상공인의 온라인 판매가 활성화되고, 우수 제품이 많은 소비자들에게 알려지는 기회가 되기를 바란다”라며 “지역 내 소상공인들의 많은 참여와 관심을 부탁드린다”고 전했다.