기후부, 재생원료 생산 및 종량제봉투 제작 업계와 재생원료 사용 확대 협약

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 13일 오후 서울 영등포구 한국농수산재활용사업공제조합 대회의실에서 재생원료 생산 및 종량제봉투 제작 업계를 비롯한 관련 기관과 ‘재생원료 사용 종량제봉투 제작 확대를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 최근 중동전쟁의 장기화로 인해 종량제봉투 원료인 폴리에틸렌의 공급이 원활하지 않은 상황에서 폐자원으로 만드는 대체 원료인 재생원료가 위기 극복의 타개책으로 부상함에 따라 마련됐다.

협약은 정부와 재생원료 생산업계, 종량제봉투 제작 업계가 고품질 재생원료를 사용한 종량제봉투의 생산과 보급을 확대하는 데 뜻을 모으고, 관련 생산 정보·기술 등을 공유하는 등 종량제봉투 산업생태계 전반의 상생협력을 강화하는 내용을 담았다.

우선 기후부는 재생원료 종량제봉투 보급 활성화를 위해 종량제봉투 생산설비 교체 비용 지원 예산을 올해 ‘전쟁추경’에 138억 원을 반영하는 등 행정적·재정적 지원에 역량을 집중한다.

한국농수산재활용사업공제조합은 균일한 품질의 재생원료가 안정적으로 공급될 수 있도록 재활용 체계 구축, 시설 개선 지원 등에 힘쓴다.

한국프라스틱공업협동조합연합회는 봉투에 재생원료 투입을 확대하고, 한국농수산재활용공제조합과 함께 재생원료의 품질에 대한 검증을 실시한다.

인테크, 동성 등 재생원료 사용 우수업체는 상생협력 차원에서 협약에 참여해 종량제봉투 제작업계에 기술 자문·지원을 제공하고, 한국환경공단은 재생원료 생산정보를 종량제봉투 제작업체에 제공하는 등 수요와 공급이 원활히 연계되도록 관리 체계를 구축·운영할 계획이다.

김성환 기후부 장관은 “국내 폐자원으로 만든 재생원료는 우리 자원 공급망의 든든한 기초”라며 “업계와 협력해 종량제봉투부터 재생원료 사용을 늘려가며 이를 통해 중동전쟁 같은 외부 충격에도 흔들리지 않는 ‘순환경제’의 모범사례로 만들겠다”고 밝혔다.