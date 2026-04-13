사용 연한 지난 업무용 PC 정비해 무상 지원… 디지털 격차 완화 Windows11 등 설치된 상태로 제공, 보급 후 2년간 무상수리 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 정보취약계층의 디지털 접근성 향상을 위해 ‘사랑의 PC 보급사업’을 지속 추진하고 있다.

‘사랑의 PC 보급사업’은 사용 연한이 지난 업무용 PC를 정비해 관내 정보취약계층에게 무상으로 보급하는 사업이다. 장비를 재사용함으로써 자원 활용도를 높이고 탄소 배출을 줄이는 효과도 기대할 수 있다.

성북구는 2008년부터 사랑의 PC 보급을 이어오고 있다. 지난해 84대에 이어 올해도 3월 기준 57대를 보급했다. 최근 메모리 반도체 가격 상승으로 PC 구매 부담이 커진 가운데, 구는 사랑의 PC 보급 확대를 통해 디지털 격차 해소에 나서고 있다.

지원 대상은 지역 내 기초생활수급자, 장애인, 한부모가정, 다문화가정, 국가유공자 등 개인과 사회복지시설 등 단체다. 신청은 연중 상시 가능하며 동 주민센터 방문 또는 정부24 누리집을 통해 접수할 수 있다. 자세한 사항은 성북구청 누리집 ‘새소식’에서 확인할 수 있다.

보급되는 PC에는 최신 운영체제(Windows 11)와 오피스 프로그램이 설치돼 별도의 비용 없이 바로 사용할 수 있다. 기존 업무용 PC와 모니터를 정비해 제공하며 키보드, 마우스, 스피커 등 주변기기는 신품으로 지원한다. 보급 후 2년간 무상 수리도 가능하다.

성북구 관계자는 “부품 가격 상승 등으로 디지털 기기 마련에 어려움을 겪는 취약계층이 늘고 있다”며 “사랑의 PC 보급이 정보 접근성을 높이고 디지털 격차 해소에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.