마누팍투어·익스클루시브·아방가르드 3종

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 메르세데스-벤츠 코리아와 손잡고 프리미엄 혜택을 제공하는 PLCC인 ‘메르세데스-벤츠 신한카드’를 출시했다고 13일 밝혔다.

이번 카드는 혜택 수준에 따라 ▷마누팍투어(MANUFAKTUR) ▷익스클루시브(Exclusive) ▷아방가르드(Avantgarde) 등 3가지 라인업으로 구성됐다. 모든 카드에는 연간 기프트 서비스와 이용액 할인 또는 마일리지 적립, 주유·충전 혜택, 벤츠 전용 상품 할인, 공항 라운지 서비스 등이 공통으로 담겼다.

최상위 등급인 마누팍투어 벤츠 신한카드는 ▷할인형 55만 마이신한포인트 ▷스카이패스형 대한항공 3만 마일리지를 제공한다. 또는 신세계 상품권(55만원), 호텔 통합 상품권(60만원), 다이닝 바우처(65만원)중 한 가지를 선택할 수도 있다. 할인형은 전월 실적에 따라 최대 1.5%, 해외 이용 시 최대 3% 결제일 할인이 적용된다. 스카이패스형은 1500원당 1마일리지, 해외이용 시 1500원당 1마일리지 추가 적립된다. 주유 시 리터당 최대 200원, 전기차 충전 시 최대 40% 할인을 제공하며 벤츠 구독 서비스 등 전용 상품 결제 시에는 50% 할인이 이뤄진다.

익스클루시브 벤츠 신한카드는 할인형 12만 마이신한포인트, 스카이패스형 대한항공 6000마일리지를 제공한다. 또는 신세계 상품권(12만원), 다이닝 바우처(15만원) 중에서 한 가지를 선택할 수 있다. 할인형은 최대 1.2%, 해외 최대 3% 결제일 할인이 제공되고, 스카이패스형 서비스와 할인 및 적립 한도는 마누팍투어 벤츠 신한카드와 동일하다. 주유 리터당 최대 150원 할인, 전기차 충전 최대 30% 할인, 벤츠 구독∙전용 상품 결제 최대 20% 할인을 제공한다.-

아방가르드 벤츠 신한카드는 연간 5만 마이신한포인트를 제공하며, 전월 실적에 최대 1.2%, 해외 최대 2% 결제일 할인을 받을 수 있다. 할인금액 제한은 없다. 전월 실적에 따라 주유 리터당 최대 150원, 전기차 충전 최대 20% 할인되며, 벤츠 구독∙전용 상품 결제 시 최대 10% 할인이 제공된다.

한편 벤츠 엠블럼을 기반으로 한 고급스러운 디자인으로, 마누팍투어·익스클루시브 상품은 메탈 소재 카드도 발급된다. 메탈카드 발급수수료는 마누팍투어는 최초 신청 시 무료, 재발급 시에만 10만원이 부과되고 익스클루시브는 8만원이다.

연회비는 ▷마누팍투어 벤츠 신한카드(국내 69만7000원, 해외 겸용 70만원) ▷익스클루시브 벤츠 신한카드(19만7000원, 20만원) ▷아방가르드 벤츠 신한카드(7만7000원, 8만원)이다.