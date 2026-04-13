200만원 한도, 20만좌 선착순

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 CJ올리브영과의 제휴를 통해 다양한 혜택을 담은 ‘올리브영 SOL통장’을 13일 출시했다.

‘올리브영 SOL통장’은 입출금이 자유로운 예금으로, 올리브영 이용 실적에 따라 200만원 한도까지 최고 연 4.5% 금리를 제공한다. 비대면 전용 상품으로 13일부터 올리브영 앱 내 기획전 페이지를 통해 가입할 수 있으며, 총 20만좌 한도로 선착순 판매한다.

신한은행은 통장 신규 고객 전원에게 올리브영 모바일상품권 1만원을 제공한다. 또한 ‘올리브영 SOL통장’ 또는 연결된 체크카드로 올리브영 온라인몰이나 오프라인 매장에서 월 5천원 이상 이용하면 1년간 매월 올리브영 모바일상품권 5천원을 제공한다. 더불어 3개월 누적 이용 조건을 달성할 때마다 올리브영 쿠폰 1만원을 추가로 제공해 최대 10만원의 리워드 혜택을 받을 수 있다.

신한은행 관계자는 “이번 제휴 특화상품은 금융 혜택과 라이프스타일 혜택을 함께 제공해 고객 만족도를 높이기 위해 기획했다”며 “앞으로도 다양한 분야의 파트너와 협업해 고객에게 차별화된 금융 경험을 제공하겠다”고 말했다.