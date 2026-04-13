올해로 4회차 맞아 “모터사이클 문화 저변 확대 앞장”

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 지난 12일 개최한 ‘2026 혼다 원 메이커 레이스’의 1라운드를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

‘혼다 원 메이커 레이스’는 한국 미니 모토 레이스 페스티벌의 주최 하에, 혼다코리아가 ‘혼다 MSX 컵’과 ‘혼다 커브 컵’ 총 두 개의 이벤트 클래스를 단일 브랜드로 참여하는 대회다.

올해로 4회차를 맞이한 이번 레이스는 모터사이클 문화 저변 확대를 위해 누구나 쉽게 미니 모토 레이스에 도전하고, 125㏄ 이하의 ‘스몰 펀’ 모델로 혼다 모터사이클이 추구하는 ‘펀 라이딩’을 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다.

2026 혼다 원 메이커 레이스 1라운드의 엔트리 등록 수는 총 21대며, 올해 처음으로 혼다 원 메이커 레이스에 출전한 신규 참가자는 11명이다. 본 라운드에서는 ‘혼다 MSX 컵’에 김태우 선수(ii 팀), ‘혼다 커브 컵’에 김종훈 선수(레드블리츠 NRC 팀)가 우승의 영예를 안았다.

한편, 2026 혼다 원 메이커 레이스는 개최지를 증평 벨포레 모토 아레나로 변경해 전국 단위 접근성을 높였으며, 참가자들의 레이스 진입 장벽을 더욱 낮추기 위한 지원 혜택을 강화했다.

레이스 차량 무상 대여 프로그램을 실시하는 것은 물론, ‘혼다코리아 공식팀 ’을 통해 참가하는 신규 참가자 대상 참가비 지원 혜택과 레이스 차량 구매 시 15% 할인 지원 혜택도 진행한다.

2라운드는 오는 6월 14일, 3라운드 8월 23일, 4라운드는 10월 11일에 진행될 예정이다.