13일 특별공급, 14일 1순위 예정 1차 계약금 1000만원 정액제 적용 재당첨제한·의무거주기간 적용 안돼

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 충남 천안시 업성동 일원에 선보이는 ‘업성 푸르지오 레이크시티’가 오늘(13일)부터 청약접수 일정에 돌입한다. 견본주택은 개관 이후 사흘간 1만1000여명의 방문객이 다녀가는 등 실수요자들의 관심이 쏟아졌다.

이날 대우건설에 따르면 ‘업성 푸르지오 레이크시티’는 13일 특별공급, 14일 1순위, 15일 2순위 청약을 받는다. 22일 당첨자를 발표하고 내달 4~7일 정당계약을 실시한다.

분양조건은 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 초기 자금 부담을 낮췄다. 비규제지역으로 중도금 납입 전 전매가 가능하고 재당첨제한·의무거주기간이 적용되지 않는다.

분양 관계자는 “성성호수공원을 집 앞 정원처럼 누릴 수 있고, 실내수영장·체육관 등 다양한 커뮤니티 시설을 누릴 수 있어 수요자들의 반응이 좋았다”며 “세대창고, 알파룸 등 넉넉한 수납공간과 아이들 키우기 좋은 학세권 입지도 만족도가 높았던 요인”이라고 말했다.

단지는 남측으로 위치한 약 52만8000㎡ 규모의 성성호수공원과 인접해 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있으며, 일부 세대에서는 영구적인 호수 조망이 가능하다. 단지 인근에 유치원과 초·중·고교 부지가 모두 예정돼 있어 자녀들이 안전하게 통학할 수 있는 ‘원스톱 학세권’을 형성할 전망이다.

천안에서 보기 드문 25m 4레인 규모의 실내수영장과 유아풀, 39층 높이에서 성성호수를 조망할 수 있는 스카이라운지, 게스트하우스(최상층 2개실 포함 총 5개실) 등도 관심을 끌었다.

세대 내부는 4베이 판상형 중심 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 3면 발코니 확장(일부 세대)으로 실사용 면적을 넓혔다. 전 세대에 개별 창고를 제공해 수납 공간을 확대했고, 드레스룸·알파룸·런드리룸(일부 세대) 등 특화 설계가 도입된다.

한편 업성 푸르지오 레이크시티는 천안시 업성동 478번지 일원에 지하 2층~지상 최고 39층, 총 1908세대 규모로 조성된다. 이번 분양에서는 1블록 1460세대가 우선 공급되며 72~95㎡(이하 전용면적)로 구성된다. 견본주택은 천안시 서북구 성성동 성성호수공원 일대에 마련되어 있다.