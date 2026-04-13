[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 로리 매킬로이(북아일랜드)가 ‘명인열전’ 마스터스(총상금 2250만 달러)에서 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 차지하며 대회 2연패에 성공했다.

매킬로이는 13일(한국시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 대회 최종일 경기에서 버디 5개와 보기 2개, 더블보기 1개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 276타를 적어낸 매킬로이는 4타를 줄인 2위 스코티 셰플러(미국)를 1타 차로 제치고 2년 연속 그린재킷을 차지했다. 매킬로이는 이번 우승으로 PGA 투어 통산 30승 고지에 올랐으며 메이저 승수를 ‘6’으로 늘렸다.

매킬로이는 잭 니클러스(1965~1966년), 닉 팔도(1989~1990년), 타이거 우즈(2001~2002년)에 이어 역대 네 번째로 마스터스 2연패 주인공이 됐다. 또한 최근 45년 동안 마스터스에서 트레버 이멜만(2008년)과 조던 스피스(2015년), 더스틴 존슨(2020년)에 이어 네 번째로 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 차지했다.

매킬로이는 최종라운드 도중 4번 홀(파3)서 더블보기를 범하며 선두를 내주는 등 쉽지 않은 경기를 했다. 매킬로이는 그러나 7, 8번 홀의 연속 버디에 이은 12, 13번 홀의 연속 버디로 전열을 재정비할 수 있었다. 특히 전날 3타를 잃었던 아멘 코너에서 연속 버디를 잡아 우승의 기틀을 마련할 수 있었다.

결국 2타 차 선두로 마지막 18번 홀(파4)을 맞이한 매킬로이는 티샷이 페어웨이 오른쪽 소나무 숲으로 들어가 위기를 맞았으나 벙커에서 친 세번째 샷을 핀 3.6m에 붙인 뒤 2퍼트로 마무리해 1타 차 우승을 지켜낼 수 있었다.

매킬로이는 우승 인터뷰에서 “솔직히 아직도 꿈을 꾸는 것 같다. 지난해 커리어 그랜드슬램을 달성했을 때는 골프 인생의 가장 무거운 짐을 내려놓은 기분이었다. 하지만 이번 주 디펜딩 챔피언으로서 오거스타에 다시 섰을 때의 압박감은 상상 그 이상이었다”며 “타이거 우즈 이후 첫 백투백 챔피언이라는 타이틀이 얼마나 큰 의미인지 말로 다 표현하기 어렵다. 이 위대한 오거스타 내셔널의 역사에 제 이름이 다시 한번 새겨졌다는 사실이 너무나도 자랑스럽다”고 밝혔다.

세계랭킹 1위 셰플러는 마지막 날 보기 없이 버디만 4개를 잡는 무결점 플레이로 최종 합계 11언더파 277타를 기록해 1타 차 준우승을 차지했다. 셰플러는 대회 이틀째 2오버파 74타로 부진해 우승경쟁에서 멀어진 듯 했으나 3, 4라운드에 이틀 연속 4타씩을 줄이며 준우승을 차지하는 저력을 보였다.

지난해 준우승을 거둔 저스틴 로즈(잉글랜드)는 7~9번 홀의 3홀 연속 버디로 한때 선두에 나서기도 했으나 나머지 홀에서 보기 3개를 쏟아내 공동 3위에 만족해야 했다. 버디 6개에 보기 4개로 2타를 줄인 로즈는 최종 합계 10언더파 278타로 캐머런 영(미국)과 함께 공동 3위를 기록했다.

임성재는 마지막 날 5오버파 77타로 부진해 최종 합계 3오버파 291타로 단독 46위를 기록했다. 김시우는 이븐파를 기록해 최종 합계 4오버파 292타로 단독 47위를 기록하며 대회를 마감했다.