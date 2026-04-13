고유가 피해지원 분담금 ‘전액 시비’ 시 자체 13개 사업에 442억원 편성

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 중동전쟁에 따른 고유가·고물가 상황 극복을 위해 정부의 고유가 피해지원금과는 별도로 울산시 자체 특화사업 등 모두 14개 사업에 726억원의 2026년도 2차 추가경정예산을 신규 편성했다.

울산시는 고유가 피해지원금 중 지방비 284억원을 전액 시비로 부담해 구·군은 별도 재정 부담이 없이 신속히 추진하도록 하고, 시 자체 특화사업비 442억원도 추가경정예산에 반영한 ‘울산형 고유가 위기극복 대책’을 13일 발표했다.

고유가 피해지원금은 국비 1136억원에 지방비 284억원 등 모두 1420억원이다. 소득 하위 70% 시민은 1인당 최소 15만원에서 취약계층 최대 60만원까지 울산사랑상품권인 ‘울산페이’로 지급받는다.

중소기업과 소상공인 지원책으로 은행에서 자금을 빌릴 때 울산시가 대출이자의 일부인 1.2~2.5% 지원할 수 있도록 61억5000만원을 추경에 반영했다.

또 중소기업육성기금에 40억원을 추가 적립해 총 800억원 규모로 확충해 필요시 신속하게 활용할 수 있도록 하고, 수출기업의 물류비 부담 완화를 위한 국제특송 해외물류비도 1억원을 편성했다.

소상공인 매출 향상을 위해서는 울산사랑상품권인 ‘울산페이’ 발행 지원금으로 114억6500만원을 추가 반영하고, 환급 혜택 한도도 월 30만원에서 50만원으로 상향했다. 또 원자재 가격 상승으로 포장재 부담이 커진 소상공인에게 포장재 구입 지원금으로 8억원을 편성했다.

운수업계와 농어업인 지원책도 마련했다. 화물업계 유가보조금 100억원과 시내버스 적자노선 지원금 100억원을 추가 편성하고, 농어업인 유류 지원비로 3억원을 편성해 면세유 인상분의 30%를 한시 지원한다.

에너지 취약계층 등의 생활안정을 위해 5억8000만원을 편성해 냉난방비 부담이 큰 저소득 가구의 냉난방기 교체를 지원하고, 사회복지시설 등에 대한 차량과 시설 유류 지원비로 4억원을 편성해 한시 지원한다. 나프타 수급 문제로 원재료 단가가 오른 종량제봉투 제작 지원을 위해 4억원을 편성했다.

울산시는 추경예산안을 이날 울산시의회에 제출하고 의회 의결이 완료되면 집행에 나설 예정이다.