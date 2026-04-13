에버랜드 숨은 명소에 1800여명 초청 내달 6회 걸쳐 진행…최대 5명 동반

SK텔레콤이 10년 이상 장기고객을 대상으로, 일반 방문객에게는 공개되지 않은 에버랜드 숨은 명당을 즐길 수 있는 ‘숲 휴식’ 초청 이벤트(사진)를 마련했다.

SKT는 자연 속 휴식과 체험을 제공하는 ‘T 장기고객 숲캉스 데이(이하 숲캉스 데이)’를 진행한다고 13일 밝혔다.

‘숲캉스(숲+바캉스) 데이’는 SKT가 장기고객과 가족·지인을 에버랜드 내 ‘포레스트 캠프’에 초청해 진행하는 피크닉형 이벤트다. 행사가 열리는 ‘포레스트 캠프‘는 경기도 용인시 향수산 일대 약 9만㎡(2만7000여 평) 규모의 자연 생태 체험 공간이다. SKT는 평소 일반 방문객에게는 개방되지 않는 ‘포레스트 캠프’에 장기고객들만 초청해 특별한 시간을 마련할 예정이다.

SKT는 오는 5월 3일부터 18일까지 총 6회에 걸쳐 진행되는 이번 ‘숲캉스 데이’에 총 1800여 명을 초청할 예정이다.

SKT를 10년 이상 이용한 고객이라면 누구나 응모할 수 있다. 참여를 원하는 고객은 T멤버십 앱 내 ‘T 장기고객‘ 메뉴에서 ‘숲캉스 데이‘를 선택해 신청하면 된다. 당첨 시 본인을 포함해 최대 5명까지 동반 참여가 가능하다. 박세정 기자