초대형 GA에 진입, 2년 연속 흑자

법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스(대표 조병익·사진)가 지난달 말 기준 소속 설계사 수 3000명을 돌파하며 초대형 GA에 진입했다고 13일 밝혔다.

2022년 2월 설계사 2명으로 대면 영업을 시작한 지 4년 만으로, 단 한 차례의 인수합병(M&A) 없이 자력으로 이룬 성과라고 토스인슈어런스는 설명했다. 통상 업계에선 3000명 이상의 회사를 초대형 GA로 분류한다. 토스인슈어런스는 초기 500명 규모를 갖추는 데 1년이 걸렸으나, 이후 성장에 탄력이 붙어 2023년 10월 1000명, 2024년 9월 2000명을 차례로 넘어섰다.

가파른 성장의 배경에는 설계사의 빠른 정착과 전문성 확보를 뒷받침하는 교육·운영 체계가 있다. 신입 설계사 교육 과정에는 매월 150명 이상이 꾸준히 유입되고 있으며, 표준화된 커리큘럼으로 설계사가 안정적으로 상담을 시작할 수 있는 환경을 갖췄다. 자체 운영하는 ‘언더라이팅 지원센터’는 보험사별 인수 기준과 대안 상품을 비교해 제공하며 상담의 속도와 정확도를 높이고 있다.

토스인슈어런스는 2024년부터 ‘3개월 비가동 설계사 정비’ 정책도 지속해서 시행 중이다. ‘설계사 수가 곧 경쟁력’이라는 업계 인식과 달리 양적 확대보다 상담 품질과 고객 경험의 일관성을 우선한 전략이다.

건전성 지표도 양호하다. GA 통합공시조회에 따르면 토스인슈어런스의 13회차 계약 유지율은 지난해 말 기준 생명보험 90.51%, 손해보험 88.49%로 업계 상위 수준이다. 불완전판매 비율은 생명보험 0.01%, 손해보험 0%에 그쳤다. 판매 채널로서의 외형 성장세도 가파르다. 토스인슈어런스는 36개 보험사 상품을 모두 취급하고 있으며, 보험신계약 건수는 2023년 8만9073건에서 지난해 22만1819건으로 급증했다. 2024년 첫 흑자 전환에 이어 지난해에도 흑자 기조를 이어갔다. 박성준 기자