- 곤충추출물 자외선 피부 광노화 억제 - 작약감초탕 근육 위축 예방 효능 확인 - 가속노화 디지털진단, 치료기술 개발도

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 전통의학인 한의학에 기반한 노화 예방기술이 주목을 받고 있다.

한의학은 수천년동안 인공화학물 대신 자연에서 만들어진 천연물을 활용해왔다. 그만큼 우리 몸에 좋은 효과를 가져다 줄 수 있다는 말이다.

노벨화학상을 수상한 로버트 후버 전 독일 뮌헨공대 교수는 “한의학의 노화 방지 효과와 수천 년간 활용한 천연물 등을 무시할 수 없다“면서 ”분자 단위의 기능을 파악한다면 한의학의 효능을 더 효과적이고 오래 지속하게 만들 수 있을 것“이라고 말했다.

이와 관련 한국한의학연구원은 근감소와 골대사 등 노화 관련 기능 저하, 대사질환, 인지기능 저하 및 신경퇴행성 질환 영역에서 항노화 연구를 수행하고 있다.

한의학연구원 채성욱 박사 연구팀은 곤충 추출물이 자외선에 의한 피부 노화를 억제하는 효과가 탁월하다는 연구결과를 도출해냈다.

연구팀은 햇볕에 의한 피부 광노화 개선을 위해 최근 미래 식·약용품으로 각광받고 있는 곤충에 주목했다.

자외선 처리로 피부 광노화를 유도한 실험쥐 모델에서 장수풍뎅이 애벌레, 흰점박이 꽃무지 애벌레, 갈색거저리 애벌레, 쌍별귀뚜라미 4종의 추출물을 각각 12주간 경구 투여하며 피부 광노화 개선을 관찰했다.

그 결과 곤충 추출물을 투여한 실험군에서 자외선에 의해 감소된 피부보습 효과가 개선됨을 확인했다. 또 자외선에 의해 증가된 표피층의 두께 및 콜라겐 조직 손상도 곤충 추출물의 투여로 좋아졌다고 연구팀은 설명했다.

채성욱 박사는 “한의 소재를 현대과학으로 재해석하여 그 효능을 입증하고 있다”면서 “앞으로도 우리 주변의 천연물 자원을 활용하여 안전하고 효과적인 항노화 소재를 개발함으로써 국민 건강 증진에 기여하겠다”고 말했다.

차성원 박사 연구팀은 작약감초탕의 새로운 약리기전을 찾고, 근감소증 개선 효능을 과학적 방법으로 규명하는데 성공했다.

작약감초탕이란 작약과 감초를 주약재로 구성한 처방으로 골격근 통증 및 염증 완화, 해열 효과가 있는 것으로 알려져 있다.

작약감초탕에 대한 근육 위축 세포 모델 실험을 통해 세포 생존율과 미토콘드리아 기능이 보호되는 등의 효능을 확인했고, 근육 위축 모델을 바탕으로 한 동물실험에서는 근육 기능 회복, 단백질 분해 억제 및 근육 손실 완화를 확인했다.

차성원 박사는 “노화 자체를 되돌리기보다, 노화에 따라 나타나는 기능 저하를 완화하고 건강수명을 유지하는 데 초점을 두고 있다”고 설명했다.

한국한의학연구원은 새로운 항노화 연구로 가속노화 관련 전략연구를 기획 중이다. 대사·면역 기능과 한의 변증 정보를 융합해 생물학적 노화 속도가 실제 나이보다 빠르게 진행되는 개인별 가속노화 취약성을 평가하고, 이를 기반으로 조기 예측과 관리가 가능한 디지털 진단·치료 기술 개발을 목표로 하고 있다. 노인성 질환들의 발생을 지연, 억제 시킬 수 있도록 가속노화 위험 요인을 사전 진단, 관리, 치료하는 기술을 개발하는 것으로 기존 연구와 차별성을 가진다.

진희정 한의학연구원 한의약데이터부장은 “이번 연구는 질병이 발생한 이후 치료하는 것을 넘어 노화의 속도 자체를 관리하는 새로운 의료 패러다임을 제시하는 데 의미가 있다”고 말했다.