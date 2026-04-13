OECD 기준(15~64세) 고용률 68% 달성 ‘7대 특·광역시 중 고용률 1위 도시’ 목표

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 올해 총 2조1187억원을 투입해 20만800개 일자리를 만들겠다고 밝혔다.

부산시는 13일 ‘2026년 일자리정책 종합계획’을 수립하고 본격 추진에 나섰다. 시 관계자는 “구인·구직 간 미스매치를 해소하고 첨단산업 중심으로 좋은 일자리를 창출해 시민들이 일자리 변화를 체감할 수 있도록 시정역량을 모으려 한다”고 설명했다.

지난해 부산의 경제협력개발기구 기준(15~64세) 고용률은 68.1%로 5년간 5.2%p 상승했다. 시는 올해 2조1000억원을 들여 OECD 기준 고용률 70%와 상용근로자 100만명 고용을 달성하고, 7대 특·광역시 중 고용률 1위 도시로 뛰어오른다는 계획이다.

이를 위해 부산시는 ▷고용 미스매치 해소 ▷전략산업 중심 좋은 일자리 창출 ▷혁신성장 산업생태계 확산 ▷대상별 맞춤형 일자리 확대 등 4대 전략 16개 실천과제를 세웠다.

부·울·경 주력산업 육성을 위한 ‘초광역권 일자리 프로젝트’를 추진해 ▷광역 취업지원 ▷출퇴근 지원 ▷생활권 연계를 강화하고, 조선업을 중심으로 한 ‘원·하청 기업상생 기반 고용확대’로 고용격차를 완화하고 근로환경을 개선한다.

디지털 산업생태계 조성, 인공지능·반도체·이차전지·미래차·수소 등 차세대산업 육성을 본격화하는 한편 기계부품·조선·해양·신발·섬유 등의 디지털 전환을 추진한다. 기회발전특구 추진과 미래산업 중심기업 유치, ‘지역혁신중심 대학지원체계(RISE)’와 글로컬대학, 지산학 협력 미래인재 육성으로 산업과 인재를 연결한다.

대상별 맞춤형 일자리 지원도 강화한다. 청년에게는 청년두드림센터 등 취업지원 통합서비스와 부산 청년 취업성공 풀패키지, 청년 주거·생활안정을, 중장년층에게는 재취업·경력전환 및 생애 재설계를 지원한다. 여성과 장애인에는 맞춤형 일자리로 촘촘한 고용안전망을 제공한다.